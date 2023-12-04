Партизанский отряд "АТЕШ" проник в российское подразделение морской пехоты в Севастополе в оккупированном Крыму

Партизаны во временно оккупированному Крыму проникли на территорию одной из российских воинских частей морской пехоты в Севастополе. Они разведали данные о количестве военной техники, личного состава. Координаты воинской части партизаны с движения "АТЕШ" слили в интернет, пишет УНН.

"АТЕШ" проникли в 810 бригаду морской пехоты в Севастополе Наш агент сделал вылазку в парк воинской части 13140. Нам удалось разведать военную технику и личный состав, который несет службу на контрольно – техническом пункте части. … Наши агенты уже пробрались в воинские части в Крыму! Это начало конца для российских оккупационных сил на полуострове! – сообщили в группе "АТЕШ".

Детали

Партизаны также уточнили, что на территории этой воинской части находится 3137 российских военных. Подавляющее большинство – мобилизованные и контрактники.

Координаты воинской части: 44.560247, 33.416288