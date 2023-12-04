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Партизанский отряд "АТЕШ" проник в российское подразделение морской пехоты в Севастополе в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 21:28  •  17241 просмотра

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Партизаны из "АТЕШ" проникли в российскую воинскую часть в Севастополе (Крым), собрали данные о технике и личном составе и слили координаты российской базы военных в сеть.

Партизаны во временно оккупированному Крыму проникли на территорию одной из российских воинских частей морской пехоты в Севастополе. Они разведали данные о количестве военной техники, личного состава. Координаты воинской части партизаны с движения "АТЕШ" слили в интернет, пишет УНН.

"АТЕШ" проникли в 810 бригаду морской пехоты в Севастополе Наш агент сделал вылазку в парк воинской части 13140. Нам удалось разведать военную технику и личный состав, который несет службу на контрольно – техническом пункте части. … Наши агенты уже пробрались в воинские части в Крыму! Это начало конца для российских оккупационных сил на полуострове!

– сообщили в группе "АТЕШ".
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Детали

Партизаны также уточнили, что на территории этой воинской части находится 3137 российских военных. Подавляющее большинство – мобилизованные и контрактники.

Координаты воинской части: 44.560247, 33.416288

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Партизанський загін "АТЕШ" проник у російський підрозділ морської піхоти в Севастополі в окупованому Криму
ATESH guerrilla group infiltrates Russian Marine unit in Sevastopol in occupied Crimea
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