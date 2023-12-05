Партизаны сообщают о переброске мобилизованных якутов из рф в Джанкой

Партизаны во временно оккупированном Крыму обнаружили, что из Якутии, что в рф, в Джанкой перебрасывают мобилизованных. Об этом сообщают агенты партизанского движения "АТЕШ", передает УНН.

Детали

"В Джанкой перебрасывают военных вс рф из Якутии. Агентами "АТЕШ" в ходе разведки была обнаружена переброска личного состава мобилизованных из Якутии в Джанкой. Военнослужащие неопрятно одеты, нецензурно выражаются, хамят прохожим, после них постоянно куча мусора, разбросанного по улице. Через час после собрания мобилизованных забрала росгвадия", - говорится в сообщении.

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