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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Партизаны сообщают о частых отключениях интернета в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

26 ноябрь 2023, 22:01  •  25754 просмотра

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В оккупированном Крыму происходят перебои с интернетом, которые, вероятно, вызваны оккупантами, чтобы препятствовать распространению информации об их передвижениях

Партизаны фиксируют регулярное отключение интернета во временно оккупированном Крыму, об этом сообщает движение "АТЕШ", пишет УНН.

"Наши источники сообщают, что в последнее время в Крыму началось регулярное отключение интернета. Скорее всего, оккупанты сознательно прерывают связь, чтобы предупредить передачу информации о своих перемещениях", - говорится в сообщении.

Представители движения добавили, что таким образом оккупанты также пытаются помешать неравнодушным людям корректировать удары Сил обороны Украины.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Партизани повідомляють про часті відключення інтернету в окупованому Криму
Partisans report frequent internet outages in occupied Crimea
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