Партизаны "АТЕШ" продолжают следить за военными объектами в Камышевой бухте в Севастополе и обнаружили стоянку, на которой оккупанты скрыли свои грузовики и оборудование, передает УНН.

"Агенты "АТЕШ" продолжают метр за метром исследовать Севастополь в поисках мест хранения военной техники. В Камышевой бухте мы снова обнаружили нечто интересное, а именно стоянку, на которой оккупанты скрыли свои грузовики и оборудование", - говорится в сообщении.

В "АТЕШ" напомнили, что в июне текущего года из Камышовой бухты убрали радиолокационную станцию Каста-2Е2, которая использовалась для обнаружения низколетящих ракет СОУ.