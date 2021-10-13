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Партийная газета Китая вышла с передовицей, где предупредила власти Тайваня о "судном дне"

Партийная газета Китая вышла с передовицей, где предупредила власти Тайваня о "судном дне"

Киев  •  УНН

 • 20888 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Власти Тайбэя (используемое Пекином название Тайваня) и США, поддерживающие их, якобы своими действиями приближают “судный день” в решении тайваньской проблемы. С таким заявлением выступила в среду пекинская партийная газета Global Times, отражающая мнение влиятельных военно-политических кругов материкового Китая, пишет УНН.

Детали

“Раскольнические власти Тайваня продолжают искать поддержку, включая военную, со стороны США, с целью помешать национальному воссоединению Китая, и это подтверждает, что послание доброй воли материкового Китая тайваньским соотечественникам, а также серьезное предупреждение властям острова игнорируются”, — пишет издание в материале на своей первой полосе.

Эксперты и на материке, и на самом острове, отмечает газета, якобы считают позицию нынешних тайваньских властей “последним безумием” перед судным днем, а надежды на мирное решение тайваньской проблемы “резко сократились”.

Ранее

В выступлении по случаю 110-й годовщины Синьхайской революции в Доме народных собраний 9 октября председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что тайваньский вопрос “является исключительно внутренним делом Китая, никакое внешнее вмешательство недопустимо”. Историческая задача воссоединения родины “должна и может быть выполнена”, подчеркнул он.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Тайваня Джозеф У сообщил, что острову необходимо готовиться к возможному вооруженному конфликту с Китаем.

“Как ответственные за принятие решений на Тайване, мы не можем рисковать, мы должны быть готовыми, — сказал Джозеф У. — Когда китайское правительство заявляет, что они не откажутся от применения силы, и они проводят военные учения вокруг Тайваня, нам лучше исходить из того, что это реально”.

На одной из пресс-конференций в июне этого года он заявил, что в случае нападения Китая Тайвань будет сражаться “до последнего дня”, что вызвало негативную реакцию со стороны Пекина. По словам Джозефа У, он спокойно воспринял критику властей КНР в свой адрес за такое высказывание, поскольку иного и не ожидал.

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