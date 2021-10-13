Партійна газета Китаю вийшла з передовицею, де попередила владу Тайваню про "судний день"

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“Розкольницька влада Тайваню продовжує шукати підтримку, включаючи військову, з боку США, з метою перешкодити національному возз’єднанню Китаю, і це підтверджує, що послання доброї волі материкового Китаю тайванським співвітчизникам, а також серйозне попередження владі острова ігноруються”, — пише видання у матеріалі на своїй першій шпальті.

Експерти і на материку, і на самому острові, зазначає газета, нібито вважають позицію нинішньої тайваньської влади “останнім божевіллям” перед судним днем, а надії на мирне вирішення тайванської проблеми “різко скоротилися”.

Раніше

У виступі з нагоди 110-ї річниці Сіньхайської революції в Будинку народних зібрань 9 жовтня голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що тайванське питання “є виключно внутрішньою справою Китаю, ніяке зовнішнє втручання неприпустимо”. Історичне завдання возз’єднання батьківщини “повинне і може бути виконане”, підкреслив він.

Раніше глава зовнішньополітичного відомства Тайваню Джозеф У повідомив, що острову необхідно готуватися до можливого збройного конфлікту з Китаєм.

“Як відповідальні за прийняття рішень на Тайвані, ми не можемо ризикувати, ми повинні бути готовими, — сказав Джозеф У. — Коли китайський уряд заявляє, що вони не відмовляться від застосування сили, і вони проводять військові навчання навколо Тайваню, нам краще виходити з того, що це реально”.

На одній з прес-конференцій в червні цього року він заявив, що у разі нападу Китаю Тайвань буде битися “до останнього дня”, що викликало негативну реакцію з боку Пекіна. За словами Джозефа У, він спокійно сприйняв критику влади КНР на свою адресу за такий вислів, оскільки іншого і не очікував.