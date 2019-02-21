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Парлмент Тайваня первый в Азии проголосует по поводу однополых браков

Парлмент Тайваня первый в Азии проголосует по поводу однополых браков

Киев  •  УНН

 • 8790 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. На Тайване впервые среди азиатских государств подготовили проект закона об однополых браках. Его раскритиковали как правозащитники, так и консерваторы, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

По результатам референдумов, большинство тайваньского общества не желало приравнивать однополые пары к семьям. Законопроект, подготовленный правительством, не позволит однополым парам стать официальной семьей, однако даст им аналогичный статус.

"Ожидаются споры относительно этого предложения, но я действительно надеюсь, что наши гомосексуальные друзья могут немного подождать. Это может не соответствовать ожиданиям, но все-таки это начало", - заявил премьер-министр Тайваня Су Цен-Чан.

Правозащитники считают отдельный закон для однополых пар дискриминативним. Также, по их убеждению, законопроект не дает полной защиты однополым парам.

Консервативные группы противостояли как однополом бракам на референдуме, так и противостоят против нового законопроекта. Его считают неприемлемым.

Голосование за этот законопроект ожидается на конец мая 2019 года.

Напомним, в конце ноября 2018 года жители Тайваня голосовали на референдуме за ряд вопросов, одним из которых была легализация однополых браков.

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