Парлмент Тайваня первый в Азии проголосует по поводу однополых браков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. На Тайване впервые среди азиатских государств подготовили проект закона об однополых браках. Его раскритиковали как правозащитники, так и консерваторы, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
По результатам референдумов, большинство тайваньского общества не желало приравнивать однополые пары к семьям. Законопроект, подготовленный правительством, не позволит однополым парам стать официальной семьей, однако даст им аналогичный статус.
"Ожидаются споры относительно этого предложения, но я действительно надеюсь, что наши гомосексуальные друзья могут немного подождать. Это может не соответствовать ожиданиям, но все-таки это начало", - заявил премьер-министр Тайваня Су Цен-Чан.
Правозащитники считают отдельный закон для однополых пар дискриминативним. Также, по их убеждению, законопроект не дает полной защиты однополым парам.
Консервативные группы противостояли как однополом бракам на референдуме, так и противостоят против нового законопроекта. Его считают неприемлемым.
Голосование за этот законопроект ожидается на конец мая 2019 года.
Напомним, в конце ноября 2018 года жители Тайваня голосовали на референдуме за ряд вопросов, одним из которых была легализация однополых браков.