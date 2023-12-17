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Парламент Молдовы утвердил Стратегию национальной безопасности впервые с 2011 года

Киев  •  УНН

17 декабрь 2023, 02:20  •  321 просмотра

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Парламент Молдовы одобрил первую с 2011 года Стратегию национальной безопасности, призванную противодействовать рискам безопасности и способствовать европейской интеграции. Стратегия, которую поддержали 59 депутатов, направлена на укрепление обороны и борьбу с коррупцией.

Парламент Молдовы одобрил проект постановления об утверждении Стратегии национальной безопасности. Такой документ приняли впервые с 2011 года, его поддержали 59 депутатов. Об этом сообщает пресс-служба молдавского парламента, передает УНН.

Детали

Стратегия призвана повысить способность государства предотвращать и противодействовать реализации рисков национальной безопасности, а также обеспечить процесс европейской интеграции и сотрудничества с государствами-партнерами.

Среди задач по повышению безопасности указаны три цели:

  • защита независимости и суверенитета Молдовы и обеспечение
  • безопасности всех граждан;
  • создание сильного государства, которое уважают;
  • присоединение к Европейскому Союзу, где гарантируется мир.

Для достижения этих целей, стратегия предусматривает следующие направления и мероприятия:

  • укрепление сектора обороны и безопасности;
  • прогресс в деле мирного воссоединения страны;
  • развитие партнерства в сфере безопасности с наиболее развитыми и
  • процветающими демократическими странами мира;
  • усиление борьбы с коррупцией и создание мощных
  • институтов для обеспечения применения закона;
  • борьба с дезинформацией;
  • вклад в региональную и международную безопасность, в частности путем
  • участия в международных миротворческих миссиях.

Президент Майя Санду отметила, что стратегия нацбезопасности Молдовы будет действовать шесть лет и станет основой для других инициатив в этой сфере.

Документ определяет основные угрозы и предлагает решения для эффективного противодействия им. Сегодня мы имеем две основные угрозы национальной безопасности: агрессивная политика Российской Федерации против нашей страны и против мира в целом, а также укоренившаяся коррупция в Молдове

отметила Санду.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Парламент Молдови затвердив Стратегію національної безпеки вперше з 2011 року
Parliament of Moldova approves National Security Strategy for the first time since 2011
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Парламент Молдовы утвердил Стратегию национальной безопасности впервые с 2011 года

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