Парламент Молдовы утвердил Стратегию национальной безопасности впервые с 2011 года
Киев • УНН
Парламент Молдовы одобрил первую с 2011 года Стратегию национальной безопасности, призванную противодействовать рискам безопасности и способствовать европейской интеграции. Стратегия, которую поддержали 59 депутатов, направлена на укрепление обороны и борьбу с коррупцией.
Парламент Молдовы одобрил проект постановления об утверждении Стратегии национальной безопасности. Такой документ приняли впервые с 2011 года, его поддержали 59 депутатов. Об этом сообщает пресс-служба молдавского парламента, передает УНН.
Детали
Стратегия призвана повысить способность государства предотвращать и противодействовать реализации рисков национальной безопасности, а также обеспечить процесс европейской интеграции и сотрудничества с государствами-партнерами.
Среди задач по повышению безопасности указаны три цели:
- защита независимости и суверенитета Молдовы и обеспечение
- безопасности всех граждан;
- создание сильного государства, которое уважают;
- присоединение к Европейскому Союзу, где гарантируется мир.
Для достижения этих целей, стратегия предусматривает следующие направления и мероприятия:
- укрепление сектора обороны и безопасности;
- прогресс в деле мирного воссоединения страны;
- развитие партнерства в сфере безопасности с наиболее развитыми и
- процветающими демократическими странами мира;
- усиление борьбы с коррупцией и создание мощных
- институтов для обеспечения применения закона;
- борьба с дезинформацией;
- вклад в региональную и международную безопасность, в частности путем
- участия в международных миротворческих миссиях.
Президент Майя Санду отметила, что стратегия нацбезопасности Молдовы будет действовать шесть лет и станет основой для других инициатив в этой сфере.
Документ определяет основные угрозы и предлагает решения для эффективного противодействия им. Сегодня мы имеем две основные угрозы национальной безопасности: агрессивная политика Российской Федерации против нашей страны и против мира в целом, а также укоренившаяся коррупция в Молдове
Парламент Молдовы утвердил Стратегию национальной безопасности впервые с 2011 года
Парламент Молдовы одобрил первую с 2011 года Стратегию национальной безопасности, призванную противодействовать рискам безопасности и способствовать европейской интеграции. Стратегия, которую поддержали 59 депутатов, направлена на укрепление обороны и борьбу с коррупцией.
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