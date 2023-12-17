Парламент Молдовы утвердил Стратегию национальной безопасности впервые с 2011 года

Парламент Молдовы одобрил проект постановления об утверждении Стратегии национальной безопасности. Такой документ приняли впервые с 2011 года, его поддержали 59 депутатов. Об этом сообщает пресс-служба молдавского парламента, передает УНН.

Детали

Стратегия призвана повысить способность государства предотвращать и противодействовать реализации рисков национальной безопасности, а также обеспечить процесс европейской интеграции и сотрудничества с государствами-партнерами.

Среди задач по повышению безопасности указаны три цели:

защита независимости и суверенитета Молдовы и обеспечение

безопасности всех граждан;

создание сильного государства, которое уважают;

присоединение к Европейскому Союзу, где гарантируется мир.

Для достижения этих целей, стратегия предусматривает следующие направления и мероприятия:

укрепление сектора обороны и безопасности;

прогресс в деле мирного воссоединения страны;

развитие партнерства в сфере безопасности с наиболее развитыми и

процветающими демократическими странами мира;

усиление борьбы с коррупцией и создание мощных

институтов для обеспечения применения закона;

борьба с дезинформацией;

вклад в региональную и международную безопасность, в частности путем

участия в международных миротворческих миссиях.

Президент Майя Санду отметила, что стратегия нацбезопасности Молдовы будет действовать шесть лет и станет основой для других инициатив в этой сфере.