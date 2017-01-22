Папа Римский предостерег от усиления популизма в Европе

По его словам, в то время, на фоне экономического кризиса и высокого уровня безработицы резко усилились позиции правых партий.

"Гитлер не захватил власть, его избрал народ и он нанес народу огромные убытки. Во время кризиса мы часто не в состоянии трезво мыслить", - предупредил Франциск.

1933 г. в Германии был "типичным", считает Папа Римский. Страна переживала кризис и искала идентичность.

"А тогда пришел этот харизматичный лидер и пообещал дать им (немцам. - Ред.) идентичность. Но он дал им искаженную идентичность, и нам известно, что случилось потом", - сказал глава Римско-католической церкви.

По мнению понтифика, люди "с помощью стен и колючей проволоки пытаются защититься" от тех, кто, как они считают, угрожает "отобрать их идентичность". Хотя это и не означает, что национальные границы не следует контролировать, отметил Папа Римский.

Страны, которым грозит терроризм, имеют основания даже для более жесткого контроля, подчеркнул Франциск, также отметив, что "ни одна страна не должна лишать своих граждан права на диалог с соседями".

Как сообщал УНН, Папа Франциск дал совет Д.Трампу как президенту США.