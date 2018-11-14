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Пантелеев: в этом году в Киеве заработает первая снегоплавильная машина

Пантелеев: в этом году в Киеве заработает первая снегоплавильная машина

Киев  •  УНН

 • 7402 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Этой зимой в Киеве впервые будет работать мобильная снегоплавильная машина, которая поможет справиться с последствиями снегопадов. Об этом в интервью сайту движения "Честно" рассказал заместитель киевского городского головы Петр Пантелеев, передает УНН.

"Недавно совместно с областью и полицией провели координационную встречу по работе в сложных погодных условиях и во время снегопадов. В этом году хотим сделать такое нововведение - пускать транспорт Большой кольцевой для того, чтобы он не накапливался на въездах в город. Также в этом году мы должны получить первую снегоплавильную машину ", - сообщил заместитель мэра.

По его словам, использование такой спецтехники позволит уменьшить время и затраты на уборку снега.

"Это будет мобильная снегоплавильная машина, которая позволит уменьшать объемы снега. Сейчас снег вывозят на дальнее расстояние, что неудобно и затратно. Крупные города уже давно работают с такой снегоплавильные техникой. Сейчас идет процедура закупки этой машины. И в любом случае в этот зимний период она заработает. На это уже выделены средства ", - подчеркнул Петр Пантелеев.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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