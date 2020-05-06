Пандемия: от COVID-19 в Испании в сутки умерли еще 244 человека, в общем 25 857 жертв и 220 тысяч больных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 244 человека, в общем погибли более 25,8 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.
Общее количество инфицированных коронавирусом — достигла более 220 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 685 новых случаев инфицирования. Стоит отметить, что в Испании начали уточнять количество случаев COVID-19 с помощью ПЦР-тестов.
С начала эпидемии умерли 25 857 человек (в том числе за сутки — 244, показатель вырос по сравнению с прошлым днем), а 126 002 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестал публиковать, поскольку не все автономные общины сообщили одинаковые цифры.
Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (63,4 тысячи человек) и Каталонии (50,9 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (109 случаев) и Мелилья (119 случаев).
По общему количеству случаев страна занимает второе место в мире после США. Но в последнее время число смертей и новых случаев заражения снижалось, поэтому со 2 мая жителям вновь разрешили выходить из дома на прогулки и заниматься спортом на открытом воздухе. Пока гулять и заниматься спортом можно только в определенные часы, постепенное смягчение ограничений продолжается.
Министр здравоохранения королевства Сальвадор Илла заявил ранее, как передавало мадридское издание La Razon, что на территории Испании прошел пик COVID-19. “Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика”, — подчеркнул он, поблагодарив испанских граждан за соблюдение мер ограничения.
Также, группа ученых из Института здравоохранения Карлоса III в Мадриде считает, как писало El Pais, что коронавирус нового типа мог циркулировать по территории Испании уже в середине февраля. Как считает вирусолог Хосе Алька, “в Испании не было одного “нулевого пациента”. “Согласно информации, которая есть на сегодня, мы считаем, что (вирус) попал в Испанию как минимум 15 различными путями”, — добавил генетик Фернандо Гонсалес Канделас.
Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 6 мая:
Datos sobre # COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a hoy 6 de mayo:
Confirmados por PCR: 220.325
Fallecidos: 25.857
Curados: 126.002
Información por CC.AA .: https://t.co/czqPMiIP1F
Más info⤵ https://t.co/GH8nqIFQ4l #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/2Lm45rmQ4L
Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании, 6 мая 2020 года:
Ситуация в Мадриде: