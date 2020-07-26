Пандемия: в Китае зафиксировали 46 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Китай за минувшие сутки выявил 46 новых случаев коронавируса и 68 бессимптомных носителей, из больниц выписали 19 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения Китайской Народной Республики, пишет УНН.
Уточняется, что из 46 новых случаев 35 — локальные, (22 — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, 13 — в провинции Ляонин), остальные 11 — ввозные.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 83 830 случаев коронавирусной инфекции, 78 908 человек выздоровели, 288 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев — 2045, выздоровели 1963 человека.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 68 таких случаев, из них восемь — ввозные, остальные 60 — локальные, из карантина выпустили десять человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 292 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлены 3009 случаев заражения (18 человек скончались, 1455 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 458 человек (семь скончались, 440 вылечились).
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса — в Китае 86 381 инфицированный, 4 652 — летальны.