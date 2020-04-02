Пандемия коронавируса: в Германии COVID-19 инфицированы более 73 тысяч лиц, 872 человека - умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Количество зараженных коронавирусом в Германии достигло 73 522, сообщает Институт Роберта Коха, отмечает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.
За сутки зафиксировано 6 156 новых случаев заболевания. Число скончавшихся выросло на 140 и теперь составляет 872 человека.
Больше всего заболевших зарегистрировано в Баварии (18 496), Северном Рейне — Вестфалии (15 427), Баден-Вюртемберге (14 662). В Берлине отмечено 2970 случаев заболевания.
Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснило эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.
Одновременно американский университет Джона Хопкинса, который использует иную методологию подсчета, по состоянию на 2 ночи 2 апреля приводит данные о 77 601 заражения коронавирусом в Германии от начала эпидемии и о 933 смерти.
Расширение велосипедных дорожек в Берлине из-за пандемии COVID-19 (просмотр при переходе на YouTube):