"Пакеты малыша" будут закупать через ProZorro: Зеленский подписал закон

Детали

Речь идет о законе "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления помощи в связи с беременностью и родами и эффективного использования бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" № 1359-ІХ, который Верховная Рада приняла 30 марта 2021 года.

Как отметили в ОП, на сегодняшний день на законодательном уровне не был закреплен орган, ответственный за назначение и выплату помощи "пакет малыша".

А закон, который подписал Президент, "решает этот вопрос, закрепляя полномочия по назначению и выплате такого вида государственной помощи за органами социальной защиты населения по месту жительства родителей (усыновителей, опекуна, попечителя) новорожденного".

При этом помощь "пакет малыша" не засчитывается в размер помощи при рождении ребенка (41 280 гривен).

Также этим законом закрепляется стоимость "пакета малыша" на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату объявления о проведении конкурентных процедур закупок. Конечная цена определяется в результате закупочного аукциона.

"Такие изменения в законодательство позволят проводить закупки товаров для комплектования "пакета малыша" на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro с целью более эффективного использования бюджетных средств", - указали в ОП.

Таким образом, подписанный Президентом закон, как ожидается, создаст более благоприятные условия для поддержки женщин во время беременности и после родов и для государственной защиты новорожденных.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Справочно

Кабинет министров Украины в июле прошлого года согласовал старт инициативы, согласно которой вместо "пакета малыша" родителям выплачивали единовременное пособие в размере 5000 гривен. Проект был разработан по собственной инициативе Министерства социальной политики Украины.

Однако общество инициативу не поддержало. В частности, родители выступили за возвращение "пакета малыша".

В конце концов, Рада в сентябре приняла законопроект о возвращении "пакета малыша". В октябре его подписал Президент.