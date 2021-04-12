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"Пакеты малыша" будут закупать через ProZorro: Зеленский подписал закон

"Пакеты малыша" будут закупать через ProZorro: Зеленский подписал закон

Киев  •  УНН

 • 26824 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон относительно улучшения условий предоставления роженицам государственной помощи "пакет малыша", предусматривающий закупку товаров для комплектования "пакетов" на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Детали

Речь идет о законе "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления помощи в связи с беременностью и родами и эффективного использования бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" № 1359-ІХ, который Верховная Рада приняла 30 марта 2021 года.

Как отметили в ОП, на сегодняшний день на законодательном уровне не был закреплен орган, ответственный за назначение и выплату помощи "пакет малыша".

А закон, который подписал Президент, "решает этот вопрос, закрепляя полномочия по назначению и выплате такого вида государственной помощи за органами социальной защиты населения по месту жительства родителей (усыновителей, опекуна, попечителя) новорожденного".

При этом помощь "пакет малыша" не засчитывается в размер помощи при рождении ребенка (41 280 гривен).

Также этим законом закрепляется стоимость "пакета малыша" на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату объявления о проведении конкурентных процедур закупок. Конечная цена определяется в результате закупочного аукциона.

"Такие изменения в законодательство позволят проводить закупки товаров для комплектования "пакета малыша" на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro с целью более эффективного использования бюджетных средств", - указали в ОП.

Таким образом, подписанный Президентом закон, как ожидается, создаст более благоприятные условия для поддержки женщин во время беременности и после родов и для государственной защиты новорожденных.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Справочно

Кабинет министров Украины в июле прошлого года согласовал старт инициативы, согласно которой вместо "пакета малыша" родителям выплачивали единовременное пособие в размере 5000 гривен. Проект был разработан по собственной инициативе Министерства социальной политики Украины.

Однако общество инициативу не поддержало. В частности, родители выступили за возвращение "пакета малыша".

В конце концов, Рада в сентябре приняла законопроект о возвращении "пакета малыша". В октябре его подписал Президент.

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