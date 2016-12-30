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П.Порошенко подписал закон о моратории на проведение госнадзора в хозяйственной деятельности

П.Порошенко подписал закон о моратории на проведение госнадзора в хозяйственной деятельности

Киев • УНН

 • 8343 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко подписал закон о моратории на проведение государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности до 31 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.

"Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины №1728-VIII "О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности », принятый Верховной Радой Украины 3 ноября 2016 года", - говорится в сообщении.

Так, законом устанавливается до 31 декабря 2017 года мораторий на проведение органами государственного контроля плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

Документом также определяются основания и случаи, когда государственный надзор осуществляется. Так, до 31 декабря 2017 года внеплановые мероприятия государственного надзора осуществляются органами государственного надзора по письменному заявлению субъекта хозяйствования в соответствующий орган государственного надзора о проведении мероприятия государственного контроля по его желанию; по решению суда; в случае наступления аварии, смерти пострадавшего вследствие несчастного случая, что было связано с деятельностью субъекта хозяйствования.

Внеплановое мероприятие государственного надзора на основании обоснованного обращения физического лица о нарушении субъектом хозяйствования его законных прав проводится органом государственного надзора по согласованию Государственной регуляторной службы.

Государственная регуляторная служба обязана до начала проведения контроля обнародовать на своем официальном веб-сайте согласие на проведение таких мероприятий. Проведение внепланового мероприятия государственного надзора без обнародования согласования Государственной регуляторной службы запрещается.

Законом также определяются права субъектов хозяйствования, в частности они имеют право не допускать должностных лиц органа государственного надзора для проведения мероприятий государственного надзора, если им не предъявлено соответствующее согласование.

Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, возникающие при проведении мероприятий надзора (контроля) органом государственного регулирования деятельности в сферах энергетики и коммунальных услуг, органом, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сферах безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов и тому подобное.

Кабинет Министров Украины в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона должен разработать и утвердить стратегию и программу реформирования системы государственного надзора, в частности в части пересмотра контрольных функций государства с целью их оптимизации и соответствующего сокращения количества органов государственного надзора и численности их работников.

Государственная регуляторная служба в двухнедельный срок должна утвердить форму и порядок предоставления согласования на проведение внепланового мероприятия государственного надзора.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и действует до 31 декабря 2017 включительно.

Украинские Национальные Новости

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