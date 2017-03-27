П.Порошенко договорился с послами G7 и ЕС о продолжении давления на власти РФ

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел первую встречу с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза в рамках председательства Италии в этом влиятельном объединении. Во время встречи речь шла о ситуации в зоне АТО, а также о временном прекращении перемещения товаров между Украиной и неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главы государства.

Как сообщили в пресс-службе, Глава государства высоко оценил солидарность и единство стран "Большой семерки" с Украиной в обеспечении поддержки внедрения внутренних реформ и противодействия российской агрессии.

"Особое внимание было уделено обострению ситуации на Донбассе в связи с последними деструктивными действиями России на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые подрывают мирный процесс и дальнейшую реализацию Минских договоренностей.

В этом контексте было договорено продолжать давление на российские власти с целью возвращения ситуации в рамки Минских договоренностей, в том числе путем сохранения и, в случае необходимости, ужесточения международных санкций против РФ", - говорится в сообщении.

В АП также отметили, что стороны обсудили решение Совета национальной безопасности и обороны Украины в части приостановления перемещения товаров между Украиной и неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей.

"Послы выразили понимание вынужденности таких шагов украинской власти с учетом противоправную экспроприацию украинской собственности и безответственные действия отдельных политических сил относительно самовольной и необдуманной так называемой блокады железнодорожных путей на Донбассе. Была подчеркнута важность недопущения ухудшения гуманитарной ситуации по обе стороны линии разграничения и договорились о принятии совместных мер по минимизации негативных последствий от ограничений перемещения товаров для гражданского населения", - говорится в сообщу нет.

Кроме того, по данным пресс-службы, глава государства сообщил международным партнерам о прогрессе и перспективах в реализации программы внутренних преобразований, в частности в части антикоррупционной политики, судебной реформы, децентрализации, дерегулирования, энергетики, здравоохранения и создания привлекательного инвестиционного климата.

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Собеседники скоординировали дальнейшие пути предоставления всесторонней поддержки Украины со стороны "Большой семерки" и Евросоюза во внедрении реформ.

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