П.Климкин назвал 5 этапов для вступления в силу решения о предоставлении везвиза Украине

“Шаги очень просты. Сейчас соберутся постоянные представители стран Европейского союза. Они формально скажут, что процесс закончился. Это, непосредственно, Совет ЕС и Европейская комиссия и Европарламент. Они формально дают отмашку, готовится решение Совета ЕС, потом его совместно подписывается в Европарламенте, это президент Европарламента и представитель Мальтийского председательства. Затем оно публикуется и вступает в силу. И вот, в принципе, 5 шагов”, — сказал П.Климкин.

“За процедурами Евросоюза я даю там 2 месяца, плюс-минус. Это примерно так как оно будет происходить”, — добавил он.