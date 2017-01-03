П.Климкин и С.Курц прибыли в Мариуполь
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его австрийский коллега, действующий глава ОБСЕ Себастьян Курц прибыли в Мариуполь Донецкой области, сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.
"Павел Климкин и Себастьян Курц прибыли в город Мариуполь. Впереди насыщенная программа", - говорится в сообщении украинского дипведомства в Twitter.
Напомним, действующий глава ОБСЕ С.Курц 3-4 января посетит Днепр и Мариуполь.
Как сообщал УНН, П.Климкин обсудит с главой ОБСЕ С.Курцом состояние выполнения минских соглашений.