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Отравление в Харьковской области: в больницу обратились 44 ученика и учительница

Отравление в Харьковской области: в больницу обратились 44 ученика и учительница

Киев  •  УНН

 • 25 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Харьковской школе, в Боровском районе, 44 ученикам диагностировали инфекционные заболевания. Кроме того, в Боровскую центральную больницу обратилась и сотрудница учебного заведения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе, Боровский отдел Изюмской местной прокуратуры начал уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 1 ст. 137 УК Украины).

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По информации начальника отдела прокуратуры области Валерия Лялюка, в одной из общеобразовательных школ Боровского района области произошло инфекционное заболевание учеников.

"29 марта текущего года в сельскую амбулаторию обратилось 16 учеников с жалобами на плохое самочувствие. Детям был поставлен предварительный диагноз "рото-вирусная инфекция" и назначено амбулаторное лечение. На следующий день, 30 марта, в школу не явилось 44 ученика. После обследования врачами районной центральной больницы вместе со специалистами областной инфекционной больницы 40 детям был поставлен диагноз - "рото-вирусная инфекция", 4 - "кишечная инфекция", - сообщил Лялюк.

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Кроме того, с аналогичными жалобами на плохое самочувствие в Боровскую центральную больницу обратилась и сотрудница учебного заведения.

Сейчас дети проходят амбулаторное лечение и находятся в удовлетворительном состоянии. Женщина госпитализирована.

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Досудебное расследование продолжается. Выполняются все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела.

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