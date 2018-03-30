Отруєння на Харківщині: до лікарні звернулись 44 учні та вчителька
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На Харківщині, у Борівському районі, 44 учням діагностували інфекційні захворювання. Крім того, до Борівської центральної лікарні звернулася і співробітниця навчального закладу, передає УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.
Як повідомили у прес-службі, Борівський відділ Ізюмської місцевої прокуратури розпочав кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей (ч. 1 ст. 137 КК України).
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За інформацією начальника відділу прокуратури області Валерія Лялюка, в одній із загально-освітніх шкіл Борівського району області сталося інфекційне захворювання учнів.
"29 березня поточного року до сільської амбулаторії звернулося 16 учнів зі скаргами на погане самопочуття. Дітям було поставлено попередній діагноз "рото-вірусна інфекція" та призначено амбулаторне лікування. Наступного дня, 30 березня, до школи не з'явилося 44 учні. Після обстеження лікарями районної центральної лікарні разом із спеціалістами Обласної інфекційної лікарні 40 дітям було поставлено діагноз - "рото-вірусна інфекція", 4 - "кишкова інфекція", - повідомив Лялюк.
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Крім того з аналогічними скаргами на погане самопочуття до Борівської центральної лікарні звернулася і співробітниця навчального закладу.
Наразі діти проходять амбулаторне лікування та знаходяться у задовільному стані. Жінку госпіталізовано.
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Досудове розслідування триває. Виконуються всі необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин справи.