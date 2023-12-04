Отобрали у киевлян 16 квартир на сумму более миллиона долларов: разоблачена организация жилищных аферистов
Киев • УНН
В Киеве разоблачена преступная группировка, которая незаконно завладела 16 квартирами стоимостью более 1 миллиона долларов, используя поддельные документы и насильно выселяя жителей. Полиция и Генеральная прокуратура сообщили подозреваемым о подозрении.
Преступная группировка незаконно присвоила недвижимое имущество жителей Киева на сумму более 1 миллиона долларов. Об этом сообщили Нацполиция и Офис Генпрокурора, передает УНН.
Детали
По данным следствия, противоправную деятельность осуществляли адвокаты, частные нотариусы, государственные регистраторы и гражданские.
В свое время потерпевшие брали в банке ипотеку на приобретение квартир. Во время ликвидации финансовых учреждений специально созданное злоумышленниками коммерческое предприятие выкупило остатки по кредитным договорам. Общество должно было предупредить граждан об этом, а также известить о новых графиках и сроках погашения кредита. Вместо этого фигуранты для создания оснований взыскания предмета ипотеки подделали документы от имени банковских учреждений и почтовых отделений.
В конце концов эти документы использовали при заключении сделок купли-продажи имущества между собой. Таким образом переоформили квартиры на своих близких родственников.
Кроме этого для ускорения процесса завладения имуществом, участники преступной организации пытались силой выселить реальных владельцев квартир. Они ждали, пока те будут выходить из квартиры или при их отсутствии врывались в дом и меняли замки и подселяли так называемых квартирантов.
Это делалось на основании якобы продажи жилья несмотря на отсутствие соответствующего судебного решения. Всего в течение 2017-23 годов, дельцы незаконно завладели 16 квартирами киевлян на общую сумму более миллиона долларов.
Среди пострадавших - военные, лица пожилого возраста и несовершеннолетние. Сейчас участникам преступной организации и их сообщникам сообщено о подозрении.
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Отобрали у киевлян 16 квартир на сумму более миллиона долларов: разоблачена организация жилищных аферистов
В Киеве разоблачена преступная группировка, которая незаконно завладела 16 квартирами стоимостью более 1 миллиона долларов, используя поддельные документы и насильно выселяя жителей. Полиция и Генеральная прокуратура сообщили подозреваемым о подозрении.
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