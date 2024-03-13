От реабилитации к самореализации: успешные кейсы адаптации ветеранов к мирной жизни в Черкасской области

В Украине действует программа "МХП Поруч", которая заключается в индивидуальном сопровождении и комплексной поддержке военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с войны. В рамках программы поддерживаются работники компании МХП, жители общин, где присутствуют предприятия компании. Опытом реализации "МХП Поруч" в Черкасской области поделился директор ООО "НВФ "Урожай" Александр Воскобойник, передает УНН.

"Наши демобилизованные работники возвращаются домой. Мы понимаем, что они возвращаются не только на работу, но и в семью и общество. Социальное сопровождение ветеранов войны и их семей, а также координация усилий со стороны нас, как социально ответственного бизнеса, общественных, волонтерских организаций и представителей местной власти в общинах по помощи демобилизованным стали основой ветеранской политики, которая реализуется в рамках программы "МХП Поруч", внедренной на уровне компании МХП, частью которой является наше предприятие", - отмечает Воскобойник.

Программа помощи ветеранам имеет пять ключевых элементов:

Реабилитация и восстановление здоровья

В рамках программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП Поруч" проверить здоровье и получить лечение демобилизованные и военные могут в больницах г. Черкассы и Мироновской больнице восстановительного лечения.

За это время реабилитацию получили более 60 участников боевых действий, а услуги по лечению и протезированию зубов - более 70 человек.

Среди тех, кто проходит послеоперационную реабилитацию и 35-летний Иван Колос. С марта 2022 года его жизнь, как и всех украинцев, разделилась на до и после. "До" - это была его мирная жизнь тракториста на СП Степанцы, "после" - ожесточенные бои на территории Луганщины, Северодонецка и Лисичанска. Под Лисичанском мужчина получил тяжелое ранение. В мае 2023 года его демобилизовали.

ООО "НВФ "Урожай" в сотрудничестве со своим стратегическим партнером БФ "МХП - Громаді" оплатил ему дорогостоящую операцию, спасая от ампутации ногу. Сейчас Иван проходит послеоперационную реабилитацию, но, признается, что уже очень хочет вернуться к работе, потому что не может "сидеть дома" без дела.

Индивидуальное сопровождение ветеранов и их семей

Ключевая роль здесь отводится координаторам Центра взаимодействия с военными и ветеранами, созданном на уровне компании МХП. Индивидуальное сопровождение предусматривает юридическую и психологическую поддержку, помощь с переобучением и адаптацией. Для демобилизованных могут специально создать новое рабочее место.

С ветеранами ООО "НВФ "Урожай" работают три координатора. Среди них есть бывший военный, другие ранее работали с ветеранами.

Вовлеченность ветеранов в жизнь общин

Поскольку демобилизованные работники - преимущественно жители громад, где ООО "НВФ "Урожай" ведет свою деятельность, то хорошо зарекомендовали себя диалоговые встречи с ветеранами, представителями органов местного самоуправления и государственной власти, которые проводятся в громадах.

Социальная защита военных и членов их семей

Во время службы за работником предприятия сохраняется рабочее место и заработная плата. Также на предприятии закрывают запросы подразделения, в котором служит работник.

Помощь в приобретении автомобилей и дронов, продуктов питания, спецодежды, медикаментов, средств связи - это лишь часть потребностей, которые закрывали в ООО "НВФ "Урожай".

Забота о детях военнослужащих-работников предприятия, ВПЛ и пайщиков

С целью эмоциональной и психологической перезагрузки ООО "НВФ "Урожай" обеспечил отдыхом и оздоровлением в санатории "Сосновый Бор" и на локации "Крутой Замес", что на Чигиринщине, более 2000 детей из семей военных, жителей общин и ВПЛ. Для них проводятся спортивные и развлекательные мероприятия, мастер-классы по изготовлению куклы-мотанки и изделий из глины.

"Любая деятельность - это прежде всего сплоченность людей, объединенных общим трудом. Наши ветераны живут собственной жизнью и идут своим путем самостоятельно, но они не остаются наедине. Если каждый бизнес станет veteranfriendly, мы, как страна, сможем преодолеть один из самых больших вызовов современной истории Украины", - убежден Воскобойник.

Добавим, что в рамках программы "МХП Поруч" поддержку уже получили более 280 ветеранов: они вернулись к работе.

Поддержкой военных занимается более 30 человек кросс-функциональной команды, которая объединяет представителей HR, КСО, департамента безопасности, охраны труда, психологов, юристов и специалистов по вопросам здоровья и реабилитации, а также профессионального обучения.

Также "МХП Поруч" остается рядом с семьями погибших и пропавших без вести защитников и защитниц: им выплачивается материальная помощь, оказывается правовая поддержка в поисках и получении льгот от государства.

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей.

Работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже.

Производственные мощности компании охватывают большинство областей Украины, земельный банк составляет 360 000 га.

Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов, в частности "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, LaStrava, РябChick и другие. Совместно с партнерами МХП открыли по всей Украине 1500 торговых точек различной направленности. Это сеть магазинов кулинарных идей "Мʼясомаркет", заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины "Їжа Свіжа", "Наша Ряба", "Українське курча".