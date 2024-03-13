От реабилитации к самореализации: успешные кейсы адаптации ветеранов к мирной жизни в Черкасской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  29187 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  49708 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  114041 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  117692 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  117789 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
  •  23862 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124361 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  127389 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123658 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114763 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

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8 марта 2024, 11:48  •  280759 просмотра

От реабилитации к самореализации: успешные кейсы адаптации ветеранов к мирной жизни в Черкасской области

Программа "МХП Поруч" оказывает комплексную поддержку военнослужащим, ветеранам и их семьям в Украине, включая реабилитацию, юридическую и психологическую помощь, возможности трудоустройства.

Общество •   •  5037 просмотра
От реабилитации к самореализации: успешные кейсы адаптации ветеранов к мирной жизни в Черкасской области

Утром рф атаковала Одесскую область: авиационную ракету уничтожило ПВО, однако не стоит пренебрегать воздушными тревогами - Кипер

Авиационную ракету во время атаки рф уничтожило ПВО, однако не стоит пренебрегать воздушными тревогами, отмечает глава ОВА Кипер.

Война •   •  8297 просмотра
Утром рф атаковала Одесскую область: авиационную ракету уничтожило ПВО, однако не стоит пренебрегать воздушными тревогами - Кипер

В Сумах и Кривом Роге из-за обстрелов частично отсутствует тепло и газоснабжение - Минэнерго

Из-за обстрелов некоторые потребители в Сумах и Кривом Роге частично остались без тепло и газоснабжения, но дефицита электроэнергии нет.

Война •   •  9103 просмотра
В Сумах и Кривом Роге из-за обстрелов частично отсутствует тепло и газоснабжение - Минэнерго

Поисковые работы на месте атаки "шахедом" в Сумах продолжаются, количество пострадавших и жертв еще будет уточняться - ГВА

Российский беспилотник нанес удар по пятиэтажному жилому дому в Сумах, поисковые работы продолжаются.

Война •   •  10541 просмотра
Поисковые работы на месте атаки "шахедом" в Сумах продолжаются, количество пострадавших и жертв еще будет уточняться - ГВА

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Яна Матвийчук, волонтер и предприниматель, утверждает, что налоговая политика, которую внедряет Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, серьезно тормозит украинскую экономику.

Экономика •   •  29187 просмотра
Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Пиком вражеской операции "Перун" будет день выборов президента рф - ГУР

Пик российской информационной операции "Перун", направленной на дискредитацию украинских и западных проукраинских политиков и оправдание российской агрессии, придется на день так называемых выборов президента россии.

Война •   •  10544 просмотра
Пиком вражеской операции "Перун" будет день выборов президента рф - ГУР

Украинцы завоевали 36 медалей на международных соревнованиях Воздушных Сил США

Украинская команда ветеранов и военнослужащих завоевала 36 медалей, в том числе 22 золотые, на "United States Air Force Trials 2024" в Лас-Вегасе, соревнуясь в 11 адаптивных видах спорта.

спорт •   •  8459 просмотра
Украинцы завоевали 36 медалей на международных соревнованиях Воздушных Сил США

Из-за угрозы БПЛА в россии временно ограничивали работу аэропорта в петербурге

В россии сегодня утром была ограничена работа аэропорта "пулково" в санкт-петербурге на фоне атаки БПЛА по многим областям.

Война •   •  10872 просмотра
Из-за угрозы БПЛА в россии временно ограничивали работу аэропорта в петербурге

Над Сумской областью ночью сбили два "шахеда"

13 марта над Сумской областью силы противовоздушной обороны области сбили 2 российских беспилотника "Шахед".

Война •   •  13332 просмотра
Над Сумской областью ночью сбили два "шахеда"

СБУ ночью атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода рф - источник

Служба безопасности Украины ночью осуществила атаки на три крупных нефтеперерабатывающих завода в россии - в рязани, кстово и киришах.

Война •   •  12124 просмотра
СБУ ночью атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода рф - источник