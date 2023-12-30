От морских дронов до обезвреживания "агентов в рясах" - эксперт назвал ключевые достижения СБУ в 2023 году
Киев • УНН
СБУ пользуется высоким доверием благодаря своим достижениям в 2023 году, включая успешные операции с морскими беспилотниками, повлиявшие на доминирование в Черном море и уничтожение российских военных активов на сумму более 2 миллиардов долларов.
СБУ пользуется наибольшим уровнем доверия среди правоохранительных органов благодаря ряду достижений, которые Служба продемонстрировала в 2023 году. Такое мнение высказал экс-нардеп, политолог Александр Черненко и назвал ключевые достижения Службы, передает УНН.
Экс-нардеп оценил достижения подчиненных Василия Малюка в в борьбе на Черном море. "Победу на море американский профессор Тимоти Снайдер считает главной для Украины в 2023 году. Добыта она благодаря морским дронам СБУ. Западные специалисты отмечают, что эта разработка Службы изменила баланс сил на Черном море. россия, которая считала себя хозяином в регионе, сейчас не контролирует ситуацию и фактически вынуждена была отвести значительную часть флота, а корабли чф рф постоянно взлетают в воздух", - акцентирует эксперт.
Отдельно политолог остановился на успехах Службы на фронте. "Стоимость российской техники, которую уничтожили подразделения СБУ (в частности бойцы центра спецопераций "А") с начала войны - более 2 миллиарда долларов. В 2023-м году только танков Служба уничтожила более 500. Среди уничтоженных - новейшие Т-90 и Т-90М, стоимость которых почти 5 млн долларов каждый", - подчеркивает эксперт.
Также Черненко одобрительно отозвался о борьбе Службы с "агентами в рясах" и другими предателями. "233 наводчика сейчас ждут судебного приговора. 82 предателя уже отбывают длительные сроки заключения. СБУ взялась за тему, которой государство избегало 30 лет и вычистила сетку "агентов в рясах". УПЦ (МП) - разветвленная сеть агентов, которую рф выстраивала много лет. СБУ впервые за период независимости начала системно разоблачать эту сеть. СБУ расследует более 70 уголовных производств в отношении священнослужителей УПЦ МП", - резюмирует эксперт.
Напомним, недавно фонд "Деминициативы" обнародовал социологическоеисследованиес итогами 2023 года. Доверие к СБУ находится на самом высоком уровне за все времена Независимости - 71%.
От морских дронов до обезвреживания "агентов в рясах" - эксперт назвал ключевые достижения СБУ в 2023 году
СБУ пользуется высоким доверием благодаря своим достижениям в 2023 году, включая успешные операции с морскими беспилотниками, повлиявшие на доминирование в Черном море и уничтожение российских военных активов на сумму более 2 миллиардов долларов.
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