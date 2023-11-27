Основатель Alibaba Джек Ма открывает сельскохозяйственную компанию

Сооснователь Alibaba Джек Ма основал новую компанию под названием "Hangzhou Ma's Kitchen Food", стоимостью 1,4 млн долларов. Которая занимается продажей фасованных продуктов питания. Об этом сообщает Insider, пишет УНН.

Детали

Зарегистрированный капитал компании составляет 1,4 млн долларов, сообщает South China Morning Post, принадлежащей Alibaba, со ссылкой на официальный корпоративный реестр National Enterprise Credit Information Publicity System.

Новая компания полностью принадлежит инвестиционной компании Ма. В целом компания занимается продажей фасованных продуктов питания, а также переработкой и розничной торговлей сельскохозяйственной продукцией.

Интерес Ма к сельскому хозяйству, похоже, появился после того, как правительство начало преследовать его бизнес в 2020 году после того, как он разозлил Пекин своей критической речью о системе финансового регулирования Китая, - говорится в сообщении.

Дополнение

Отмечается, что технологический титан, который известен своей откровенной и яркой личностью, исчез из поля зрения общественности на два года после преследования. Его компании потеряли сотни миллиардов долларов. С тех пор он держится в стороне, лишь редко появляясь на публике.

Зато последние несколько лет он путешествует по миру, изучая агротехнику. В октябре 2021 года Ма был в Испании, где изучал сельское хозяйство и технологии, связанные с экологическими проблемами. Он также посетил Нидерланды, Японию и Таиланд, чтобы изучать агротехнологии.

В мае Токийский колледж объявил, что Ма будет занимать должность преподавателя во время исследования устойчивого сельского хозяйства и производства продуктов питания.

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