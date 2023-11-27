Основатель Alibaba Джек Ма открывает сельскохозяйственную компанию
Джек Ма, соучредитель Alibaba, запустил компанию Hangzhou Ma's Kitchen Food стоимостью 1,4 миллиона долларов, специализирующуюся на производстве упакованных пищевых продуктов и переработке сельскохозяйственной продукции. Этот шаг последовал за периодом низкого публичного внимания после того, как компании Ма понесли значительные финансовые потери из-за государственной проверки.
НАТО обсудит действия россии и собирается согласовать рекомендации по реформам в Украине на пути к членству
Министры НАТО обсудят дестабилизирующие действия россии и проведут заседание с министром иностранных дел Украины Кулебой, в частности, будет обсуждаться вопрос о реформах для приобретения членства в НАТО.
Европейский инвестиционный банк откроет региональный офис в Киеве
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) откроет новый региональный офис в Киеве с целью усиления поддержки Украины и Восточной Европы.
Суд отправил под стражу ривненского депутата из-за миллионных незадекларированных активов
Депутата ривненского областного совета задержали за недекларирование миллионного состояния; он может выйти под залог в 192 миллиона гривен. У него изъяли более 4 миллионов долларов, элитные автомобили и ценные вещи.
Из-за сильного снегопада в Румынии перевернулся пассажирский автобус, 16 пострадавших
Автобус, следовавший из Италии в Молдову, перевернулся в Румынии из-за сильного снегопада, в результате чего пострадали 16 граждан Молдовы, которые были госпитализированы.
Силы обороны продолжают сдерживать врага под Авдеевкой несмотря на непогоду - Барабаш
Несмотря на сложные погодные условия, украинские войска успешно защищают Авдеевскую промзону от постоянных обстрелов, при этом враг несет значительные потери.
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
Из-за блокирования четырех пунктов пропуска на польско-украинской границе в очереди стоят 3 500 грузовиков, из них 1 400 - в "Шегинях".
В Польше вооруженные футбольные фанаты избили и ограбили двух украинцев - Лубинец
Двое украинцев были избиты и ограблены в Каменце Зонбковицком, Польша, вооруженными футбольными фанатами из-за их национальности. Об инциденте сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, который также обратился в министерство иностранных дел Украины относительно надлежащего реагирования на этот недопустимый случай.
Суд подтвердил, что ПриватБанк не вернут бывшим владельцам
Хозяйственный суд Киева постановил, что ПриватБанк не будет возвращен бывшим владельцам после попытки экс-акционера Геннадия Боголюбова подать иск в суд. Суд сослался на законы, которые делают невозможным отмену государственного приобретения банка в 2016 году.
В Украине создали штабы в девяти регионах для ликвидации последствий снегопадов
Штабы работают в девяти регионах Украины для ликвидации последствий непогоды и снегопадов, к которым привлечено более 1 000 спасателей и более 300 единиц техники. Помощь оказана 2,1 тыс. человек с около 900 единицами техники, продолжается восстановление электроснабжения в 1,8 тыс. населенных пунктов