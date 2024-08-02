Осенне-зимний период не будет легким, но готовиться к его прохождению необходимо не только энергетикам. Об этом заявил и. о. генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артем Мартынюк в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Осенне-зимний период не будет легким, но готовиться к его прохождению необходимо не только энергетикам. Сейчас правительство разработало много программ, которые помогают частным домохозяйствам беспроцентно получать кредиты на установку солнечных и ветровых электростанций и систем сохранения энергии. Также разработаны программы для объединения совладельцев многоквартирных домов. Еще раз подчеркиваю, следующий отопительный период не будет легким, и готовиться к нему надо всем - сказал Мартынюк.

Напомним

В субботу, 3 августа отключения электроэнергии не прогнозируются. Рекомендуется использовать мощные электроприборы с 11:00 до 15:00. В случае изменения ситуации будет дополнительное сообщение.