Ориентир - прогрессивный опыт: новая коннепция МОУ должна повлиять на потенциальных рекрутов

Военно-патриотическое воспитание как мощный инструмент мотивации военнослужащих: Министерство обороны Украины объявило о новом шаге в создании современных условий по привлечению в украинские войска. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МО Украины.

Детали

В оборонном ведомстве объявили о создании Концепции военно-патриотического воспитания, которая утверждена приказом Минобороны № 554/нм от 14.08.2024.

Отмечается, что это «только первый шаг в создании современной и эффективной системы военно-патриотического воспитания».

Готовится ряд нормативных документов, в частности соответствующая стратегия.

Военно-патриотическое воспитание должно стать мощным инструментом мотивации военнослужащих и тех, кто рассматривает возможность присоединиться к армии. ... Наш ориентир - прогрессивный опыт и создание действительно рабочей системы военно-патриотического воспитания - сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Согласно официальной информации, военно-патриотическое воспитание личного состава Вооруженных сил Украины осуществляет Генеральный штаб ВСУ.

Разработка руководящих документов по внедрению военно-патриотического воспитания - выполняется в Минобороны.

Напомним,

Минобороны планирует запустить проект цифровизации медицины в военном звене до конца года. Система поможет врачам отслеживать лечение раненых бойцов ВСУ и оптимизировать использование ресурсов.

Украина и США усилят сотрудничество в сфере военной медицины и подготовки военнослужащих - Минобороны.