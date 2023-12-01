Орбан предложил соглашение "до 5-10 лет" о стратегическом партнерстве между Украиной и ЕС вместо переговоров о членстве
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагает ЕС подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной вместо начала переговоров о членстве. Он также выступает за создание отдельного фонда для помощи Украине вне бюджета ЕС.
Европейский Союз должен сначала подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной, а не начинать переговоры о членстве со страной, заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Орбан повторил в пятницу, что необходимо прояснить несколько вопросов, прежде чем начнутся переговоры о членстве с Украиной.
Если мы не знаем (какие последствия это будет иметь), то нам не следует начинать переговоры... Поэтому я буду представлять точку зрения, что ЕС должен сначала подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной
"Это (соглашение) может длиться до 5-10 лет, давайте их сблизим, поскольку разрыв сейчас слишком большой, - сказал он. - Давайте дадим нам время поработать вместе, и когда мы увидим, что можем работать вместе, тогда поднимем вопрос о членстве".
Предложение Орбана поступило на следующий день после того, как официальные лица ЕС в четверг заявили, что Венгрия близка к получению доступа к фондам ЕС на миллиарды евро, которые Брюссель приостановил из-за опасений, что Будапешт нанес ущерб демократической системе сдержек и противовесов в стране, указывает издание.
Премьер Венгрии призвал к прекращению огня в Украине и заявил, что если ЕС хочет дать Украине больше денег, то ему следует создать отдельный финансовый фонд вне бюджета ЕС на основе межправительственных соглашений.
"Каждый должен вложить деньги, которые он хочет, и мы должны отправить деньги в Украину из этого фонда", - сказал он, добавив, что, как указывает издание, "отправка финансирования Украине для ведения войны из бюджета ЕС перегружает бюджет".
Дополнение
В середине декабря 27 лидеров стран-членов ЕС должны решить, принимать ли рекомендацию Европейской комиссии пригласить Украину начать переговоры о членстве, как только она выполнит окончательные условия.
Любое такое решение требует единогласия 27 членов блока, при этом Венгрия рассматривается как главное потенциальное препятствие. Премьер-министр Венгрии неоднократно заявлял, что Венгрия не поддержит предложение Еврокомиссии в нынешнем виде, указывает издание.
Орбан предложил соглашение "до 5-10 лет" о стратегическом партнерстве между Украиной и ЕС вместо переговоров о членстве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагает ЕС подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной вместо начала переговоров о членстве. Он также выступает за создание отдельного фонда для помощи Украине вне бюджета ЕС.
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