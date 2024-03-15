Определили соответствующие задачи и сроки: Зеленский провел совещание по производству высокотехнологичных дронов

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Кабмина и ОПК по производству высокотехнологичных дронов - определили соответствующие задачи и сроки, передает УНН.

"... провел совещание с представителями Кабмина, ОПК и других ведомств по производству высокотехнологичных дронов для проведения этих и будущих операций. В Украине есть такое оружие, но оно должно становиться более дальнобойным, массовым и мощным. Определили соответствующие задачи и сроки. Ни один российский теракт не должен оставаться без ответа", - сообщил Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел важное военное совещание, где вместе с руководителями силовых ведомств "определили самые уязвимые места врага".