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Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали
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Определили соответствующие задачи и сроки: Зеленский провел совещание по производству высокотехнологичных дронов
Президент Зеленский провел совещание, на котором обсудил увеличение производства мощных беспилотников дальнего радиуса действия для защиты Украины от российских атак, определив соответствующие задачи и сроки.
Количество жертв в результате вражеского ракетного удара по Одессе возросло до 19 - Костин
Вражеский ракетный обстрел Одессы привел к 19 погибшим и 73 раненым, среди которых местные жители, медики и работники аварийно-спасательных служб.
Командир полка из бригады "Лють" Александр Гостищев погиб во время ракетного обстрела Одессы - глава ОВА
41-летний командир штурмового полка "Цунами" Александр Гостищев погиб во время российского ракетного удара по Одессе.
Ермак обсудил с послом Бразилии подготовку к Глобальному саммиту мира
Андрей Ермак встретился с послом Бразилии в Украине и обсудил подготовку к предстоящему Глобальному саммиту мира в Швейцарии, недавние нападения россии на Украину, включая ракетный удар по жилому дому в Одессе.
Тайвань планирует создать собственный спутниковый интернет, чтобы уменьшить зависимость от Starlink
Тайвань планирует построить собственную спутниковую интернет-сеть, чтобы обеспечить устойчивость коммуникационной инфраструктуры к потенциальным угрозам со стороны Китая и кибератакам.
"Роби своє": переселенец из Донецкой области основал в Черкасской области грибную ферму
Переселенец из Донецкой области Юрий Душенко победил в конкурсе бизнес-идей и открыл грибную ферму в Черкасской области, получив грантовое финансирование.
Количество жертв в результате вражеского ракетного удара по Одессе возросло до 17
В результате вражеского ракетного удара по Одессе погибли 17 человек, в том числе один спасатель, и 73 получили ранения, на месте происшествия продолжаются спасательные работы и оказывается психологическая помощь.
Определили самые уязвимые места врага: Зеленский провел важное военное совещание
Президент Зеленский провел военное совещание, на котором определили наиболее уязвимые места противника для нанесения максимального ущерба, чтобы приблизить справедливый конец российской агрессии.
Кабмин предлагает увеличить на 15 тысяч численность пограничной службы
Кабинет Министров одобрил законопроект об увеличении численности Государственной пограничной службы на 15 000 человек в течение года после окончания или отмены военного положения в Украине.
Из-за утренней атаки рф по Одессе без света сейчас более полутысячи абонементов - Кипер
В результате ракетного обстрела в Одессе были повреждены газовые и электрические сети, в результате чего 535 абонентов остались без электроэнергии, а 800 - без газоснабжения, восстановление ожидается до 16 марта 2024 года.