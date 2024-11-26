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Операторы противоминной деятельности смогут получить сертификацию через "Дію"

Операторы противоминной деятельности смогут получить сертификацию через "Дію"

Киев  •  УНН

 • 8349 просмотра

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Кабмин принял постановление о цифровизации подачи заявки для операторов противоминной деятельности через портал "Дія". С начала вторжения рф Украина разминировала 35,5 тыс. кв. км территории с участием 66 сертифицированных операторов.

Кабинет министров Украины принял постановление о цифровизации подачи заявки в органы сертификации для операторов противоминной деятельности. Это можно будет сделать через портал "Дія". Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Получить сертификацию оператора противоминной деятельности можно будет через портал Дія. Приняли сегодня решение о цифровизации подачи соответствующей заявки

- написал Шмыгаль.

Премьер сообщил, что с начала российского вторжения Украина вернула в использование 35,5 тыс. кв. км территории.

"Более полусотни стран-партнеров присоединились к коалиции разминирования, работают 66 сертифицированных операторов противоминной деятельности. Государство заинтересовано в том, чтобы их становилось все больше", - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Нардеп Ярослав Железняк сообщал, что на" зимнюю поддержку " украинцев из госбюджета в этом году потратят 5 млрд гривен, в следующем 10 млрд грн. по его словам в этом году забрали средства на это в том числе из программы разминирования

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль