Операторы противоминной деятельности смогут получить сертификацию через "Дію"

Кабмин принял постановление о цифровизации подачи заявки для операторов противоминной деятельности через портал "Дія". С начала вторжения рф Украина разминировала 35,5 тыс. кв. км территории с участием 66 сертифицированных операторов.

Кабинет министров Украины принял постановление о цифровизации подачи заявки в органы сертификации для операторов противоминной деятельности. Это можно будет сделать через портал "Дія". Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН. Получить сертификацию оператора противоминной деятельности можно будет через портал Дія. Приняли сегодня решение о цифровизации подачи соответствующей заявки - написал Шмыгаль. Премьер сообщил, что с начала российского вторжения Украина вернула в использование 35,5 тыс. кв. км территории. "Более полусотни стран-партнеров присоединились к коалиции разминирования, работают 66 сертифицированных операторов противоминной деятельности. Государство заинтересовано в том, чтобы их становилось все больше", - отметил Шмыгаль. Дополнение Нардеп Ярослав Железняк сообщал, что на" зимнюю поддержку " украинцев из госбюджета в этом году потратят 5 млрд гривен, в следующем 10 млрд грн. по его словам в этом году забрали средства на это в том числе из программы разминирования.