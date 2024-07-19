OpenAI выпускает более легкую и дешевую модель для разработчиков под названием GPT-4o Mini, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

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Она стоит значительно дешевле, чем полноразмерные модели, и считается более производительной, чем GPT-3.5.

«Я думаю, что GPT-4o Mini действительно реализует миссию OpenAI - сделать искусственный интеллект более доступным для людей. Если мы хотим, чтобы ИИ приносил пользу каждому уголку мира, каждой отрасли, каждому приложению, мы должны сделать ИИ намного доступнее», - сказал The Verge Оливье Годеман, руководитель платформы API.

Начиная с 18 июля, пользователи ChatGPT с планами Free, Plus и Team могут использовать GPT-4o Mini вместо GPT-3.5 Turbo, а пользователи Enterprise получат доступ на следующей неделе. Это означает, что GPT-3.5 больше не будет доступен пользователям ChatGPT, но она по-прежнему будет доступна разработчикам через API, если они предпочитают не переходить на GPT-4o Mini. Годемент сказал, что GPT-3.5 в какой-то момент выйдет из API - они просто не уверены когда.

«Я думаю, что это будет очень популярно», - сказал Годемент.

Новая, облегченная модель также будет поддерживать текст и изображения в API, и компания заявляет, что вскоре она будет обрабатывать все мультимодальные входы и выходы, такие как видео и аудио. Со всеми этими возможностями это могло бы выглядеть как более способные виртуальные помощники, которые могут понимать ваш маршрут путешествия и создавать предложения. Однако, модель предназначена для простых задач, отмечает издание.

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