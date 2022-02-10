ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 9 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Неподалеку Водяного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.