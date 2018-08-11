ООС: боевики совершили 36 обстрелов позиций украинских военных

В пресс-центре сообщили, что незаконные вооруженные формирования: “вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Троицкого, Луганского, Железного, Шумов, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 120 мм наши позиции у Лебединского и Шумов, что на Горловском направлении”.

“В результате боевых действий три защитника Украины получили ранения. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды обстреляли позиции украинских защитников у Павлополя и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил в эти сутки нет. По данным разведки один оккупант уничтожен, четыре получили ранения”, — сообщили военные.