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ООС: боевики совершили 36 обстрелов позиций украинских военных

Киев • УНН

 • 12923 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. За прошедшие сутки, 10 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Боевики 36 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе дважды из тяжелого вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

ООС: боевики совершили 36 обстрелов позиций украинских военных

В пресс-центре сообщили, что незаконные вооруженные формирования: “вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Троицкого, Луганского, Железного, Шумов, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 120 мм наши позиции у Лебединского и Шумов, что на Горловском направлении”.

“В результате боевых действий три защитника Украины получили ранения. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды обстреляли позиции украинских защитников у Павлополя и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил в эти сутки нет. По данным разведки один оккупант уничтожен, четыре получили ранения”, — сообщили военные.

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