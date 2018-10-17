ООС: боевики совершили 19 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. 16 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 19 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: “прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Активизировалась работа вражеских снайперов. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Новозвановка, Луганское, Пески, Марьинка, Березовое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. На опорные пункты наших войск вблизи Луганского противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 120 и 82 мм, а также вооружения боевых машин пехоты. Позиции Объединенных сил в районе Водяного оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра. В Марьинке и Березовом по нашим защитникам вели огонь снайперы”.
В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли, один получил ранения. По данным разведки, в течение суток три боевика уничтожены и еще двое ранены.
“С начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово и Лебединский из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено”, — добавили в пресс-центре ООС.