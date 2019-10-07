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ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции

Киев • УНН

 • 9907 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. С начала текущих суток, 7 октября, на линии боевого соприкосновения боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНН.

ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции

"С начала текущих суток, 7 октября, на линии боевого соприкосновения зафиксировано 7 прицельных обстрелов позиций Объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск", - сказал Гуцуляк.

При этом 5 раз вооруженные формирования РФ и ее наемники сознательно нарушали Минские соглашения минометными обстрелами позиций украинских воинов.

Так, почти с полуночи, по направлению от поселка Доломитное оккупанты выпустили 3 мины калибра 82 мм и вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по нашим защитникам поселка Майское.

После 07.00 опять же от Доломитного враг выпустил 14 мин 120-го калибра по защитникам Новолуганского.

С 08.00 в течение 20 минут, противник вел обстрел в районе участка разведения населенного пункта Золотое, применяя по направлению от оккупированного города Первомайск станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

С 10.00 под вражеским огнем из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения оказались защитники Луганского.

Кроме этого, после 08.30 утра российско-оккупационные войска выпустили 8 мин из минометов калибра 82 мм по нашим защитникам Чермалыка, около 11.00 - 5 мин в районе Новолуганского, и с 11.10 - 3 мины по защитникам поселка Гладосово.

Отмечается, что наши воины вели адекватные оборонительные действия, применяя очередные средства.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток потерь среди наших защитников Украины нет", - сообщил Гуцуляк.

Напомним, 6 октября, боевики 25 раз обстреляли украинские позиции.

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