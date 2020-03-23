ООС: боевики шесть раз открывали огонь, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено два обстрела, а именно:
- вблизи Авдеевки - из стрелкового оружия;
- неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
- трижды вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 6 мин, из 82-мм минометов - 33 мины;
- в районе населенного пункта Шумы - из противотанкового ракетного комплекса.
"Сегодня, 23 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их было эвакуировано в военно-медицинское учреждение, где врачами оперативно предоставлено надлежащую медицинскую помощь", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 22 марта вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня.