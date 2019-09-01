ООС: боевики 20 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. 31 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс служба штаба ООС, передает УНН.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенной минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:
шесть раз неподалеку Водяного - с запрещенной минского соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
дважды неподалеку Павлополя - с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
дважды вблизи Лебединского - с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СЦКК обнародовал факты нарушения боевиками минских соглашений
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:
трижды вблизи зайцев - с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;
дважды вблизи Луганского - с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
неподалеку Новолуганского - с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм, вооружение БПМ, а также автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
вблизи Шумов - с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Троицкого - с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня:
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел наших позиций вблизи Николаевки из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Напомним, за день было семь вражеских обстрелов, один боец ранен.