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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 5970 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113607 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124416 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115890 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 121650 просмотра

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ООС: боевики 20 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. 31 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс служба штаба ООС, передает УНН.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенной минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

шесть раз неподалеку Водяного - с запрещенной минского соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
дважды неподалеку Павлополя - с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
дважды вблизи Лебединского - с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды вблизи зайцев - с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;
дважды вблизи Луганского - с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
неподалеку Новолуганского - с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм, вооружение БПМ, а также автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
вблизи Шумов - с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Троицкого - с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня:

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел наших позиций вблизи Николаевки из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, за день было семь вражеских обстрелов, один боец ранен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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