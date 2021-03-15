ООС: боевики 13 раз нарушили "режим тишины", есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. За прошедшие сутки, 14 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.
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"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле населенного пункта Южное, противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение", - говорится в сообщении. Отмечается, что защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. "Состояние здоровья украинского военного - удовлетворительное", - добавили в штабе.
Детали
Неподалеку от Катериновки, российско-оккупационные войска открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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Вблизи населенного пункта Луганское враг вел обстрел позиций наших военных из крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Троицкое - еще и с автоматических станковых и противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от поселка Лебединский. Вблизи населенных пунктов Опытное и Авдеевка, противник совершил обстрел в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а вблизи Песков - еще и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Кроме этого, в районе населенного пункта Гнутово оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
Реакция украинской стороны
Украинские защитники на действия противника открывали огонь.
"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ на неподконтрольной территории", - говорится в сообщении.
"Оккупанты продолжают осуществлять провокационные обстрелы с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. При этом противник увеличил количество прицельных обстрелов позиций наших военных. Для прекращения провокаций Украинская сторона СЦКК через СММ ОБСЕ оперативно вводился режим тишины", - отмечается в сообщении штаба.
Ситуация с начала суток
С начала текущих суток, 15 марта, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.