ООС: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. 30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Невельское агрессор применил минометы 120-го калибра, выпустив при этом 18 мин. У Водяного и Авдеевки оккупанты вели огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Песков противник задействовал ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Запрещенные минскими договоренностями минометы 120-го калибра захватчики использовали и на подступах к Новотошковскому, Новозвановке, Луганскому и Зайцевому, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Также, вблизи этих населенных пунктов, преимущественно в вечернее время, оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, враждебную провокацию со станковых противотанковых гранатометов зафиксировали рядом с Хутором Вольным.
За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения. Их оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставлена надлежащую помощь врачей. Состояние здоровья пострадавших воинов удовлетворительное.
По данным разведки 30 июня наши защитники ранили трех захватчиков. По уточненным данным разведчиков, в период с 24 по 26 июня в противника было еще двое погибших.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли.
За текущие сутки, 1 июля, потерь среди украинских защитников нет.
Напомним, за неделю боевики потеряли на Донбассе 10 человек.