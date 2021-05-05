ООС: боевики 11 раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
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"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этих суток зафиксировано 11 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в штабе.
Детали
Вблизи Водяного оккупанты четыре раза открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 калибра и гранатометов различных систем.
Недалеко от поселка Новоалександровка противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, а возле Новозвановки - еще и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации дважды совершили обстрел из стрелкового оружия.
В пригороде населенных пунктов Майорск, Причепиловка и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Как отметили в штабе, на обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 18 гектаров территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.
"Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе ООС.
Дополнение
4 мая в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.