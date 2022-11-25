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Оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Камышевахе в Запорожской области - Генштаб

Оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Камышевахе в Запорожской области - Генштаб

Киев • УНН

 • 1771028 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. За текущие сутки, российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Камышевахе Запорожской области, совершили 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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«В течение суток оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Камышивахе Запорожской области, совершили 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», - говорится в сообщении.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

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Также Генштаб информирует о ситуации на других направлениях:

· На Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает выполнять задачи по прикрытию участка российско-украинской границы, проведению демонстрационных и провокационных действий.

· На Слобожанском направлении враг нанес огненное поражение из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Высокая Яруга, Стрелка, Старица, Огирево, Волчанск, Амбарное, Фиголовка и Двуречная Харьковской области.

· На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет активную оборону на захваченных ранее рубежах, производит обстрелы из танков и ствольной артиллерии, в частности, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Табаевка и Вишневое Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площадка Луганской области и Торское Донецкой области.

· На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелял из танков и всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинку Донецкой области.

· На Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет активную оборону. Совершил обстрелы с танков и разнокалиберной артиллерии позиций Сил обороны и районов населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времовка, Новополь и Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское и Чаривное Запорожской области.

· На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты не прекращают обстрелов по районам населенных пунктов Змиевка, Берислав, Токаревка, Никольское, Антоновка, Чернобаевка, Белозерка, Велетенское Херсонской области и города Херсон.

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