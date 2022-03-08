Оккупанты все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Противник продолжает наступательную операцию, но темп продвижения его войск значительно замедлился. Оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенных рубежах.
На Северском направлении продолжается героическая оборона города Чернигова.
Силы обороны города Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях.
В Южной операционной зоне проводится оборонительная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.
На других направлениях продолжается стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны в установленной операционной зоне.
Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет успешное отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск.
В Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях, временно занятых русскими оккупантами, широко фиксируются факты, грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захвата гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций в густонаселенных районах и объектах гражданской инфраструктуры.
На территориях Херсонской и Николаевской областей, временно занятых врагом, после 24 февраля 2022 года, для влияния на местное население оккупанты используют подразделения психологической борьбы. По имеющейся информации создано до 10 тактических групп психологической борьбы с заданиями, по проведению пропагандистской работы с местным населением.
"Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории Крым наступлением Вооруженных Сил Украины. Кроме того, ФСБ создает там оперативные группы для работы с населением, в частности для выявления сопротивления", - говорится в сообщении.
Напомним
Оккупанты проводят наступательную операцию на Северском направлении.