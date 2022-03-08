Оккупанты все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов

Детали

Группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенных рубежах.

На Северском направлении продолжается героическая оборона города Чернигова.

Силы обороны города Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях.

В Южной операционной зоне проводится оборонительная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.

На других направлениях продолжается стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны в установленной операционной зоне.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет успешное отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск.



В Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях, временно занятых русскими оккупантами, широко фиксируются факты, грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захвата гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций в густонаселенных районах и объектах гражданской инфраструктуры.

На территориях Херсонской и Николаевской областей, временно занятых врагом, после 24 февраля 2022 года, для влияния на местное население оккупанты используют подразделения психологической борьбы. По имеющейся информации создано до 10 тактических групп психологической борьбы с заданиями, по проведению пропагандистской работы с местным населением.

"Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории Крым наступлением Вооруженных Сил Украины. Кроме того, ФСБ создает там оперативные группы для работы с населением, в частности для выявления сопротивления", - говорится в сообщении.

Напомним

Оккупанты проводят наступательную операцию на Северском направлении.