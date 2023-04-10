Оккупанты отходят от линии соприкосновения на расстояние, недосягаемое для украинских средств поражения

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«Но мы стараемся держать огневой контроль над транспортными путями таким образом, чтобы они не могли ими воспользоваться, даже для отступления на такое большое расстояние. То есть мы отслеживаем их продвижение, пытаемся прекратить их движение, остановить не только колонны подтяжки техники и живой силы на передовую, так и отступления», – сказала Гуменюк.

По ее словам, сейчас продолжается «мощный подготовительный этап», на котором ВСУ уничтожают мощности войск рф: склады, скопления техники, места дислокации личного состава.

«Они, конечно, высчитывают километраж так, чтобы не быть пораженными нашими средствами поражения, но исходя из того, что сезон «хлопка» в Крыму уже начат, они постепенно осознают, что везде, где Украина, им не будет покоя», – подчеркнула Гуменюк.

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На днях она сообщала, что ситуация на юге Украины остается «стабильно сложной», но контролируемой украинскими Силами обороны. рф постоянно держит в Черном море свои ракетоносители.

В эфире «Донбасс.Реалии» Гуменюк отметила, что сейчас чаще на дежурстве находятся подводные носители, потому что ракеты надводного базирования пострадали в оккупированном Джанкое. И именно поэтому надводные, вероятно, сейчас не дежурят и так активно не используются.