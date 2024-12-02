Оксфордский словарь выбрал слово года: что означает "brain rot"

Оксфордский словарь выбрал словом года термин "brain rot"("гниение мозга"). Эта фраза определяется как предполагаемое ухудшение психического и умственного состояния из-за чрезмерного потребления тривиального онлайн-контента.

За этот срок проголосовали более 37 тысяч человек.

Об этом говорится на сайте издательства Оксфордского университета, передает УНН.

детали

"Brain rot" стал чрезвычайно популярным в 2024 году. Его начали употреблять на 230% чаще по сравнению с прошлым годом хотя впервые его использовали еще в 1854 году в книге Генри Дэвида Торо "Walden" (Уолден, или Жизнь в лесах). А в эпоху цифровых технологий, особенно среди поколений Z и Alpha, "гниение мозга" приобрело новую значимость.

Этот термин стал символом беспокойства по поводу влияния низкокачественного контента в интернете на ментальное здоровье, особенно среди молодежи. От мемов до серьезных дискуссий о последствиях чрезмерного потребления онлайн-контента — "brain rot" стал частью более широкой дискуссии о том, как цифровые технологии влияют на нашу жизнь.

Каспер Градволь, президент Oxford Languages, сказал, что выбор этого термина отражает общую озабоченность общества технологиями и их влиянием на повседневную жизнь.

Интересно, что термин "brain rot" был принят именно теми поколениями, которые создают этот самый контент. Это сознательное признание вреда, который они сами могут причинить через социальные сети - подытожил он.

добавим

Развлекательный контент стал популярнее новостей в украинском информационном пространстве.

Согласно исследованию, 79% опрошенных отдают предпочтение художественным фильмам и сериалам, занимающим первое место среди категорий контента. На втором месте-новости и социально-политические программы (68%), за ними следуют музыкальные шоу (63%).

Эти изменения отражают настроения украинцев на третий год полномасштабной войны, когда люди с меньшей надеждой ожидают скорейшего завершения боевых действий, и накопленная усталость от новостей приводит к уменьшению интереса к событиям в реальном времени.

Новости в основном потребляются через мессенджеры.

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Датские ученые утверждают, что Instagram активно способствует распространению контента о членовредительстве, не удаляя шокирующих изображений и даже поощряя пользователей к общению с авторами таких публикаций.