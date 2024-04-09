Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Информация об увольнении Андрея Костина с должности Генпрокурора до сих пор находится на уровне сплетен, окончательного решения нет. По крайней мере, до конца апреля изменения не планируются. Об этом УНН сообщили сразу несколько источников, приближенных к Офису Президента.

"Силовой блок страны безусловно нуждается в изменениях, именно поэтому, время от времени, появляются сплетни об увольнении Генпрокурора, руководителей МВД и СБУ. Но окончательных решений нет", - говорит один из собеседников издания.

Сам Костин также не спешит покинуть свой пост. Зато некоторые претенденты на кресло Генпрокурора уже начали свои пиар-кампании, где пытаются сбить основных конкурентов.

На самом деле, среди наиболее реальных кандидатур - три человека: действующий первый заместитель Генпрокурора Алексей Хоменко, заместитель Генпрокурора Дмитрий Вербицкий и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, бывший глава столичной прокуратуры. Последний свое назначение Генпрокурором публично отрицает, никаких разговоров об этом, мол, не было.

Наиболее вероятным кандидатом называли также Павла Кириленко, прокурора в прошлом, а сейчас действующего главу АМКУ. Однако журналистские расследования в отношении имущества чиновника, вероятно, будут способствовать тому, что он "сойдет с этого забега" досрочно.

Что касается Артема Сытника и Алексея Симоненко, которые также упоминаются в контексте претендентов, то их кандидатуры маловероятны. Сытник до сих пор в официальном реестре коррупционеров, а Симоненко уволен из Офиса Генпрокурора со шлейфом скандала.

"Симоненко тяжело переживал свое увольнение и, очевидно, сейчас увидел для себя шанс на возвращение. У него хорошие отношения с действующим заместителем Костина - Вербицким. Говорят, что во время общений у них иногда рождаются идеи информационных войн против других претендентов. Однако, еще никто никуда не уходит, Костин на месте и занимается своей будничной работой, а его место уже делят претенденты. К сожалению, с высокими должностями так всегда", - говорит собеседник агентства.