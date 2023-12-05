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Оккупанты за сутки ударили по Запорожской области более 150 раз: били из авиации, РСЗО, запускали дроны

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 06:38  •  8287 просмотра

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За сутки российские войска 157 раз атаковали Запорожскую область, используя артиллерию, РСЗО и беспилотники, повредив инфраструктуру, но не нанеся вреда гражданскому населению.

Российские войска за прошедшие сутки 157 раз атаковали Запорожскую область, в частности, совершили 21 БПЛА-атаку, есть разрушения, никто не пострадал, сообщил во вторник председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Военнослужащие рф нанесли 157 ударов по мирным общинам Запорожской области: под огнем оказался 21 населенный пункт

- написав Малашко в Telegram.

Детали

Российские военные за сутки 128 раз из артиллерии обстреляли территории Гуляйполя, Орехова, Левадного, Полтавки, Роботино, Новоданиловки, Новоандреевки, Белогорья, Щербаков, Пятихаток, Каменского и других прифронтовых городов и сел.

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Оккупанты совершили 5 РСЗО-обстрелов Новодаровки, Роботино, Малой Токмачки и Степногорска, 21 БПЛА-атаку по Гуляйполю, Орехову, Малиновке, Новопавловке, Новодаровке, Волшебном, Левадном, Малой Токмачке и Пятихатках, а также 3 авиационных удара по Новодаровке и Каменскому.

Поступило 3 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали пострадали

- написав Малашко в Telegram.
Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Окупанти за добу вдарили по Запорізькій області понад 150 разів: били з авіації, РСЗВ, запускали дрони
Occupants attacked Zaporizhzhia region more than 150 times in one day: they used air strikes, MLRS, and drones
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Оккупанты за сутки ударили по Запорожской области более 150 раз: били из авиации, РСЗО, запускали дроны

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