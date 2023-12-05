Оккупанты за сутки ударили по Запорожской области более 150 раз: били из авиации, РСЗО, запускали дроны

Российские войска за прошедшие сутки 157 раз атаковали Запорожскую область, в частности, совершили 21 БПЛА-атаку, есть разрушения, никто не пострадал, сообщил во вторник председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Военнослужащие рф нанесли 157 ударов по мирным общинам Запорожской области: под огнем оказался 21 населенный пункт - написав Малашко в Telegram.

Детали

Российские военные за сутки 128 раз из артиллерии обстреляли территории Гуляйполя, Орехова, Левадного, Полтавки, Роботино, Новоданиловки, Новоандреевки, Белогорья, Щербаков, Пятихаток, Каменского и других прифронтовых городов и сел.

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Оккупанты совершили 5 РСЗО-обстрелов Новодаровки, Роботино, Малой Токмачки и Степногорска, 21 БПЛА-атаку по Гуляйполю, Орехову, Малиновке, Новопавловке, Новодаровке, Волшебном, Левадном, Малой Токмачке и Пятихатках, а также 3 авиационных удара по Новодаровке и Каменскому.