Оккупанты за сутки ударили по Запорожской области более 150 раз: били из авиации, РСЗО, запускали дроны
Киев • УНН
За сутки российские войска 157 раз атаковали Запорожскую область, используя артиллерию, РСЗО и беспилотники, повредив инфраструктуру, но не нанеся вреда гражданскому населению.
Российские войска за прошедшие сутки 157 раз атаковали Запорожскую область, в частности, совершили 21 БПЛА-атаку, есть разрушения, никто не пострадал, сообщил во вторник председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
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Детали
Российские военные за сутки 128 раз из артиллерии обстреляли территории Гуляйполя, Орехова, Левадного, Полтавки, Роботино, Новоданиловки, Новоандреевки, Белогорья, Щербаков, Пятихаток, Каменского и других прифронтовых городов и сел.
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Оккупанты совершили 5 РСЗО-обстрелов Новодаровки, Роботино, Малой Токмачки и Степногорска, 21 БПЛА-атаку по Гуляйполю, Орехову, Малиновке, Новопавловке, Новодаровке, Волшебном, Левадном, Малой Токмачке и Пятихатках, а также 3 авиационных удара по Новодаровке и Каменскому.
Поступило 3 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали пострадали
Оккупанты за сутки ударили по Запорожской области более 150 раз: били из авиации, РСЗО, запускали дроны
За сутки российские войска 157 раз атаковали Запорожскую область, используя артиллерию, РСЗО и беспилотники, повредив инфраструктуру, но не нанеся вреда гражданскому населению.
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