Оккупанты за сутки ударили по Запорожской области более 150 раз, атаковали 30 дронами

Российские войска за прошедшие сутки 158 раз атаковали Запорожскую область, в частности выпустили 30 ударных дронов. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил в понедельник председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

За прошедшие сутки военнослужащие рф нанесли 158 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области - сообщил Малашко в Telegram.

Детали

Оккупанты всадили авиационным снарядом по Новодаровке, обстреляли из РСЗО Малиновку, а также атаковали 30 беспилотниками Железнодорожное, Гуляйполе, Роботино, Малиновку, Новопавловку, Новодаровку, Чаривне, Красное, Малую Токмачку, Белогорье и Малые Щербаки.

По территории прифронтовых городов и сел, в частности Роботино, Левадного, Полтавки, Новоандреевки, Малиновки, Щербаков, Пятихаток, Каменского, Степного и Плавней пришлось 126 артударов.

Поступило 2 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали - написал глава ОВА.

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