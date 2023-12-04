Оккупанты за сутки ударили по Запорожской области более 150 раз, атаковали 30 дронами
Киев • УНН
Российские войска совершили 158 атак на Запорожскую область, в том числе 30 ударов с беспилотников, без жертв, но зафиксировано повреждение инфраструктуры.
Российские войска за прошедшие сутки 158 раз атаковали Запорожскую область, в частности выпустили 30 ударных дронов. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил в понедельник председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
За прошедшие сутки военнослужащие рф нанесли 158 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области
Детали
Оккупанты всадили авиационным снарядом по Новодаровке, обстреляли из РСЗО Малиновку, а также атаковали 30 беспилотниками Железнодорожное, Гуляйполе, Роботино, Малиновку, Новопавловку, Новодаровку, Чаривне, Красное, Малую Токмачку, Белогорье и Малые Щербаки.
По территории прифронтовых городов и сел, в частности Роботино, Левадного, Полтавки, Новоандреевки, Малиновки, Щербаков, Пятихаток, Каменского, Степного и Плавней пришлось 126 артударов.
Поступило 2 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне обстреляли три района Харьковщины, обошлось без жертв
Оккупанты за сутки ударили по Запорожской области более 150 раз, атаковали 30 дронами
Российские войска совершили 158 атак на Запорожскую область, в том числе 30 ударов с беспилотников, без жертв, но зафиксировано повреждение инфраструктуры.
В румынских горах произошло землетрясение, угрозы для Украины не фиксируют
В румынских горах Вранча произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла, которое могли почувствовать те, кто находился в помещении, но не представляло угрозы для Украины.
россияне обстреляли три района Харьковской области, обошлось без жертв
Российские войска обстреляли 15 населенных пунктов в Харьковской области без жертв; украинские военные отбили восемь атак на Купянском направлении.
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере.
На Херсонщине за сутки россияне убили два человека, еще 8 - ранены
Два человека погибли и восемь получили ранения в Херсонской области в результате 117 российских обстрелов, в том числе обстрелов жилых районов и инфраструктуры.
ВСУ отбили атаки врага на 7 направлениях - Генштаб
Украинские войска успешно отбили атаки на семи направлениях, в том числе на Купянском и Бахмутском, удерживая позиции и нанося противнику потери.
Еще плюс 770: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
По оценкам Вооруженных сил Украины, российские войска потеряли 332 810 человек личного состава и значительное количество техники, включая 5580 танков, во время вторжения в Украину.
Враг ночью артиллерийским огнем обстрелял громаду на Днепропетровщине
Община в Днепропетровской области подверглась артиллерийскому обстрелу ночью; была повреждена инфраструктура, но никто не пострадал. Кроме того, над Павлоградским районом был уничтожен вражеский беспилотник.
За сутки произошло 68 боевых столкновений на фронте - Генштаб
Украинские военные нанесли 8 ударов по живой силе и технике противника, а также поразили зенитные установки и склады с боеприпасами, всего за сутки произошло 68 боевых столкновений.
Силы ПВО уничтожили 18 вражеских дронов и авиационную ракету
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 18 вражеских беспилотников и одну ракету Х-59 во время ночных атак со стороны Крыма и Херсонской области.