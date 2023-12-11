Оккупанты за сутки ударили 17 раз по Донецкой области: били из авиации, "Градов" и артиллерии
Киев • УНН
Российские войска атаковали 9 населенных пунктов в Донецкой области, обстреливая их из самолетов, "Градов" и артиллерии, повредив 22 дома и магазин, о жертвах не сообщается.
российские войска за прошедшие сутки 17 раз обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области. Били из разного вида вооружения, обошлось без пострадавших, есть повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.
Российские войска атаковали 9 населенных пунктов. Предварительно - пострадавших нет
Детали
Оккупанты попали в города Авдеевка, Курахово, Торецк, пгт Очеретино, села Бердичи, Берестки, Клещеевка, Орловка, Сокол.
Враг бил из авиации, РСЗО "Град", артиллерии. В результате атак повреждены 22 жилых дома и магазин.
Тремя ракетами захватчики ударили по Очеретино. Разрушениям подверглись 15 частных домов.
Также россияне били из артиллерии по Курахово. Повреждены 4 многоквартирных дома.
Кроме того, в результате вражеского обстрела в селе Берестки разрушены три дома.
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Оккупанты за сутки ударили 17 раз по Донецкой области: били из авиации, "Градов" и артиллерии
Российские войска атаковали 9 населенных пунктов в Донецкой области, обстреливая их из самолетов, "Градов" и артиллерии, повредив 22 дома и магазин, о жертвах не сообщается.
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