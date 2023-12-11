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Оккупанты за сутки ударили 17 раз по Донецкой области: били из авиации, "Градов" и артиллерии

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 10:23  •  23598 просмотра

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Российские войска атаковали 9 населенных пунктов в Донецкой области, обстреливая их из самолетов, "Градов" и артиллерии, повредив 22 дома и магазин, о жертвах не сообщается.

российские войска за прошедшие сутки  17 раз обстреляли  9 населенных пунктов Донецкой области. Били из разного вида вооружения, обошлось без пострадавших, есть повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области. 

Российские войска атаковали 9 населенных пунктов. Предварительно - пострадавших нет

- говорится в сообщении полиции.

Детали 

Оккупанты попали в города Авдеевка, Курахово, Торецк, пгт Очеретино, села  Бердичи, Берестки, Клещеевка, Орловка, Сокол. 

Враг бил из авиации, РСЗО "Град", артиллерии. В результате атак повреждены 22 жилых дома и магазин.

Тремя ракетами захватчики ударили по Очеретино. Разрушениям подверглись 15 частных домов.

Также россияне били из артиллерии по Курахово. Повреждены 4 многоквартирных дома.

Кроме того, в результате вражеского обстрела в селе Берестки разрушены три дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Харьковщина подверглась авиаударам российской авиации, без жертв

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Окупанти за добу вдарили 17 разів по Донеччині: гатили з авіації, "Градів" та артилерії
Occupants attacked Donetsk region 17 times in 24 hours: fired from aircraft, Grad and artillery
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