Оккупанты за сутки ударили 17 раз по Донецкой области: били из авиации, "Градов" и артиллерии

российские войска за прошедшие сутки 17 раз обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области. Били из разного вида вооружения, обошлось без пострадавших, есть повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Российские войска атаковали 9 населенных пунктов. Предварительно - пострадавших нет - говорится в сообщении полиции.

Детали

Оккупанты попали в города Авдеевка, Курахово, Торецк, пгт Очеретино, села Бердичи, Берестки, Клещеевка, Орловка, Сокол.

Враг бил из авиации, РСЗО "Град", артиллерии. В результате атак повреждены 22 жилых дома и магазин.

Тремя ракетами захватчики ударили по Очеретино. Разрушениям подверглись 15 частных домов.

Также россияне били из артиллерии по Курахово. Повреждены 4 многоквартирных дома.

Кроме того, в результате вражеского обстрела в селе Берестки разрушены три дома.

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