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Оккупанты за сутки обстреляли 18 населенных пунктов Запорожской области: обошлось без пострадавших

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 07:04  •  13355 просмотра

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Российские войска обстреляли 18 населенных пунктов в Запорожской области, осуществив более 70 обстрелов и ударов, в том числе с беспилотников, что привело к повреждению зданий, но обошлось без жертв.

Российские войска за прошедшие сутки ударили по Запорожской области более 70 раз, в частности, атаковали 7 беспилотниками. Обошлось без пострадавших,  повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. Об этом сообщил руководитель ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

Под вражеским огнем 18 населенных пунктов: военнослужащие рф нанесли 74 удара по Запорожской области 

- написал Малашко в Telegram.

Детали 

По словам главы ОВА, оккупанты совершили 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малой Токмачке, Чаривному и Луговскому и обстреляли из РСЗО Роботино.

Также 66 артударов пришлись по территории Орехова, Левадного, Белогорья, Новодаровки, Полтавки, Малиновки, Пятихаток, Плавней, Каменского и других прифронтовых городов и сел.

В результате вражеского обстрела повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. Местные жители не пострадали

- указал Малашко.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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