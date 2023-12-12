Оккупанты за сутки обстреляли 18 населенных пунктов Запорожской области: обошлось без пострадавших
Киев • УНН
Российские войска обстреляли 18 населенных пунктов в Запорожской области, осуществив более 70 обстрелов и ударов, в том числе с беспилотников, что привело к повреждению зданий, но обошлось без жертв.
Российские войска за прошедшие сутки ударили по Запорожской области более 70 раз, в частности, атаковали 7 беспилотниками. Обошлось без пострадавших, повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. Об этом сообщил руководитель ОВА Юрий Малашко, передает УНН.
Под вражеским огнем 18 населенных пунктов: военнослужащие рф нанесли 74 удара по Запорожской области
Детали
По словам главы ОВА, оккупанты совершили 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малой Токмачке, Чаривному и Луговскому и обстреляли из РСЗО Роботино.
Также 66 артударов пришлись по территории Орехова, Левадного, Белогорья, Новодаровки, Полтавки, Малиновки, Пятихаток, Плавней, Каменского и других прифронтовых городов и сел.
В результате вражеского обстрела повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. Местные жители не пострадали
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вражеский обстрел повредил линии электропередач в Николаевской области, жертв нет
Оккупанты за сутки обстреляли 18 населенных пунктов Запорожской области: обошлось без пострадавших
Российские войска обстреляли 18 населенных пунктов в Запорожской области, осуществив более 70 обстрелов и ударов, в том числе с беспилотников, что привело к повреждению зданий, но обошлось без жертв.
Армия рф запустила КАБ на Купянск-Узловой, повредила пятиэтажку
Российские войска выпустили КАБ на Купянск-Узловой, повредив пятиэтажку.
МВФ ожидает от Украины стратегии доходов
МВФ призывает Украину запустить стратегию национальных доходов.
Вражеский обстрел повредил линии электропередач в Николаевской области, жертв нет
Российские войска обстреляли Очаков в Украине, повредив здания и линии электропередач, но обошлось без жертв. Противовоздушная оборона также сбила вражеский беспилотник над Николаевской областью.
россияне утром обстреляли Херсон: есть раненый
Российские войска обстреляли центр Херсона, ранив одного 29-летнего мужчину, которого госпитализировали. Обстрел произошел около 7:00 утра.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 340 тысяч
С 24 февраля 2022 года российские войска понесли примерно 340 650 потерь личного состава и потеряли 5664 танка среди другой военной техники в Украине.
Один погибший, четверо раненых в Херсонской области в результате российских атак
В Херсонской области российская агрессия привела к 1 гибели и 4 ранениям за 24 часа, в целом по региону было совершено 125 обстрелов и выпущено 597 снарядов из различных видов вооружений.
Киевстар подтвердил сбой в работе сети
Киевстар подтверждает технический сбой в своей сети, который может повлиять на работу интернета и услуг связи для некоторых абонентов; ремонтные работы продолжаются.
Норвежское судно Strinda попало под ракетный обстрел в Красном море
Норвежское судно Strinda подверглось ракетному удару вблизи Йемена в Красном море, в результате чего возник пожар, но никто не пострадал и не погиб; все 22 члена индийского экипажа в безопасности.
Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине
Украинские военные уничтожили вражеский беспилотник "Шахид" в Синельниковском районе, а во время российских артиллерийских обстрелов в Никопольском районе обошлось без жертв.