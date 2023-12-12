Оккупанты за сутки обстреляли 18 населенных пунктов Запорожской области: обошлось без пострадавших

Один погибший, четверо раненых в Херсонской области в результате российских атак

В Херсонской области российская агрессия привела к 1 гибели и 4 ранениям за 24 часа, в целом по региону было совершено 125 обстрелов и выпущено 597 снарядов из различных видов вооружений.