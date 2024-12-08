Оккупанты создают фальшивые казацкие структуры на захваченных территориях
Киев • УНН
На оккупированных территориях россияне назначают псевдо атаманов и создают фиктивные казацкие ячейки. Эти структуры снуют лишь в пропагандистских целях.
россияне на временно оккупированных территориях создают мнимые "казацкие ячейки", назначая псевдоотаманов, сообщили в Центре национального сопротивления. В ЦНС подчеркнули, что эти структуры не имеют реального отношения к казачеству, передает УНН.
Детали
Как указали в центре нацсопротивления, несмотря на пафосные заявления о "возрождении казачества", реальность совсем другая: нет никаких казаков, а эти структуры существуют только в головах кремлевских пропагандистов.
Их цель-узурпировать идею казачества для своих пропагандистских планов.
Эти фейковые "руководители" уже приняли присягу на верность оккупантам, официально становясь целями для Сил обороны Украины, отметили в ЦНС.
Напомним
На оккупированной Луганщине внедряют программу "Луганский характер", заставляя детей делать окопные свечи для российских войск. оккупанты планируют воспитать лояльное поколение для дальнейшей мобилизации.