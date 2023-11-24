Оккупанты привозят в Запорожскую АЭС людей, которые работали на других типах реакторов и неспособны управлять ЗАЭС - Котин

Некомпетентные действия персонала, который росатом привозит на ЗАЭС, приводят к деградации оборудования. Об этом в эфире телемарафона рассказал президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает корреспондент УНН.

Цитата ЗАЭС находится в тяжелом состоянии что связано с пребыванием там захватчиков и некомпетентного персонала росатома. Нашего персонала остается около 700 человек и это количество постоянно сокращается, потому что люди работают под сильным давлением, их заставляют подписывать контракты с росатомом, часто они просто вынуждены возвращаться на контролируемую территорию. Их замещает персонал росатома. Но эти люди в основном приезжают с реакторов РБМК, это совершенно другой тип реактора и они не имеют компетенций управлять нашими блоками - сказал Петр Котин.

Детали

Он рассказал, что на станции фиксируют многочисленные случаи деградации оборудования, связанные с некомпетентными действиями персонала. В частности, перетекание реагентов из первого контура реактора во второй.

Он отметил, что сейчас только МАГАТЭ является надежным и официальным источником информации о событиях на ЗАЭС. По его словам, совет управляющих МАГАТЭ может повлиять на ситуацию, поскольку принимает обязательные для выполнения всеми членами МАГАТЭ резолюции. Месяц назад к этому органу присоединилась Украина, и где будет использовать все возможности для того, чтобы заставить Россию вернуть ЗАЭС законному оператору - Энергоатому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Запорожской АЭС оккупанты приказали использовать масло, которое может привести к отказу генераторов и радиационной аварии - Энергоатом