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Оккупанты привозят в Запорожскую АЭС людей, которые работали на других типах реакторов и неспособны управлять ЗАЭС - Котин

Киев  •  УНН

24 ноябрь 2023, 13:07  •  9614 просмотра

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Из-за тяжелой ситуации на ЗАЭС, связанной с действиями оккупантов, оборудование станции продолжает изнашиваться. Украинского персонала на станции осталось около 700 человек, и это количество постоянно уменьшается.

Некомпетентные действия персонала, который росатом привозит на ЗАЭС, приводят к деградации оборудования. Об этом в эфире телемарафона рассказал президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает корреспондент УНН.

Цитата

ЗАЭС находится в тяжелом состоянии что связано с пребыванием там захватчиков и некомпетентного персонала росатома. Нашего персонала остается около 700 человек и это количество постоянно сокращается, потому что люди работают под сильным давлением, их заставляют подписывать контракты с росатомом, часто они просто вынуждены возвращаться на контролируемую территорию. Их замещает персонал росатома. Но эти люди в основном приезжают с реакторов РБМК, это совершенно другой тип реактора и они не имеют компетенций управлять нашими блоками

- сказал Петр Котин.

Детали

Он рассказал, что на станции фиксируют многочисленные случаи деградации оборудования, связанные с некомпетентными действиями персонала. В частности, перетекание реагентов из первого контура реактора во второй.

Он отметил, что сейчас только МАГАТЭ является надежным и официальным источником информации о событиях на ЗАЭС. По его словам, совет управляющих МАГАТЭ может повлиять на ситуацию, поскольку принимает обязательные для выполнения всеми членами МАГАТЭ резолюции. Месяц назад к этому органу присоединилась Украина, и где будет использовать все возможности для того, чтобы заставить Россию вернуть ЗАЭС законному оператору - Энергоатому.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
Окупанти привозять в Запорізьку АЕС людей, які працювали на інших типах реакторів і нездатні керувати ЗАЕС - Котін
Occupants bring to Zaporizhzhia NPP people who worked on other types of reactors and are not capable of managing ZNPP - Kotin
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